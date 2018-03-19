Afrin'de teröristlerce tuzaklanan patlayıcı imha edildi

Sembolü Cf ve atom numarası 98 olan kaliforniyum dünyanın en pahalı maddeleri arasında ikinci sırada yer alıyor.

6

Uzun süren ishalin 10 nedeni

Dört haftadan uzun süren ve günde üç ya da daha fazla yumuşak ve şekilsiz dışkılama ‘kronik ishal’ olarak adlandırılıyor.