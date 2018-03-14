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Afrin'de teröristlerin bomba imalathanesi imha edildi

Zeytin Dalı Harekatı'yla güvenli hale getirilen Afrin'in Raco beldesinde teröristlerin bomba imalathanesi bulundu.

DHA | 14.03.2018 - 12:50..
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Türk Silahlı Kuvvetleri'nin terör örgütü PKK'nın Suriye'deki uzantılarına yönelik başlatmış olduğu Zeytin Dalı Harekatı, 54. günü geride bıraktı.

Geçen sürede örgüte ağır darbeler vuran Türk askeri, operasyonlar kapsamında bugün itibariyle 3 bin 444 teröristi etkisiz hale getirdi.

TSK ve ÖSO mensupları, terör örgütlerinden arındırılan Afrin'e bağlı bölgelerde mayın ve el yapımı patlayıcı arama ve taraması faaliyetlerini sürdürüyor.

Afrin'de teröristlerin bomba imalathanesi imha edildi

ÇOK SAYIDA BOMBA MALZEMELERİ BULUNDU

Ekipler, Raco beldesinde bir evde bomba imalathanesi buldu. İmalathanede bomba yapımındaki kullanılan çok miktarda amonyum nitrat ile malzeme ele geçirdi.

Uzman ekiplerin incelemesinin ardından bomba yapımında kullanılan malzemeler kontrollü şekilde imha edildi.

Afrin'de teröristlerin bomba imalathanesi imha edildi

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