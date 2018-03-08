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Afrin'de teröristlerin bombalı tuzağı sivilleri öldürdü

Terör örgütü PYD/PKK, Afrin'in Kurayriyah köyünde sivillerin çıkışına engel olmak için yollarını bombalarla tuzakladı. Köyden kaçmaya çalışan siviller ise bombalı tuzakta hayatını kaybetti.

AA | 08.03.2018 - 19:22..
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Afrin'de teröristlerin bombalı tuzağı sivilleri öldürdü

Türk Silahlı Kuvvetleri'ne (TSK) ait insansız hava aracının geçen pazartesi görüntülediği anlarda, terör örgütü YPG/PKK mensubu iki kişinin Afrin'de Kurayriyah köyü çıkışında Ramadiyeh köyüne giden yola el yapımı patlayıcı (EYP) yerleştirdikleri görülüyor.

YOLLARA EYP YERLEŞTİRDİLER

Sırtlarında Kalaşnikov marka silahlar taşıyan iki terörist, çok sayıda EYP'yi yolun kenarlarına tuzakladıktan sonra, biraz daha ilerleyerek bir miktar daha patlayacı yerleştiriyor.

Afrin'de teröristlerin sivilleri katlettiği tuzaklama anları VİDEO

Afrin'de teröristlerin bombalı tuzağı sivilleri öldürdü

İHA TAKİPTE

İHA'ların takibi, TSK karargahında değerlendiriliyor. Hava unsurları harekete geçiyor. İki teröristin etkisiz hale getirildiği anlar İHA görüntülerine yansıyor. Bu arada İHA'nın kadrajına, bir kamyonetle köylerinden çıkmak isteyen siviller giriyor.

Afrin'de teröristlerin bombalı tuzağı sivilleri öldürdü

SİVİLLER TUZAK BOMBASINDA ÖLDÜ

Tuzaklanan yolda ilerleyen araç, teröristlerin döşediği patlayıcıya çarpıyor. Hasar gören araç az ileride duruyor.

Kamyonetteki siviller, önceki patlamanın paniğiyle aracın kasasından aşağı atlayarak çevreye kaçışmaya başlıyor. İHA görüntülerinde, bazı sivillerin araziye kaçtığı esnada EYP'ye basılması üzerine patlama meydana geliyor.

Afrin'de teröristlerin bombalı tuzağı sivilleri öldürdü

Afrin'de teröristlerin bombalı tuzağı sivilleri öldürdü

Afrin'de teröristlerin bombalı tuzağı sivilleri öldürdü

İHA'nın takibe aldığı teröristler TSK'nın hava unsurları tarafından bombalanıyor

ÜÇ ÇOCUĞUNU KAYBETTİ

Olaydan yaralı kurtulan 60 yaşlarındaki Muhammed Nur Alo, Kurayriyah köyünün ÖSO kontrolüne girmesinin ardından bölgeye ulaşan AA muhabirine açıklamada bulundu.

Afrin'de teröristlerin bombalı tuzağı sivilleri öldürdü

Alo, hadisenin yaşandığı gün amaçlarının kamyonetle daha güvenli buldukları Ramadiye köyüne geçmek olduğunu anlattı.

Alo, "Evimden 100 metre ilerde ilk mayına yakalandık ancak araç durmadı.15 metre sonra ikinci mayının üzerinden geçtik ve patladı. O an olan oldu." diye konuştu.

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