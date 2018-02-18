taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
116.511
USD
3,7443
EURO
4,6495
ALTIN
162,18
PETR
64,8500

Afrin'de teröristlerin drone'u düşürüldü

Zeytin Dalı Harekatı kapsamında arama tarama faaliyeti yürüten TSK bünyesindeki özel birliklerce, Afrin'in batı bölgesinde teröristlerce kullanılan bir drone düşürüldü.

AA | 18.02.2018 - 14:28..
  1. Haberler
  2. İç Haber

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) unsurları, teröristlerden arındırılan bölgeleri, hava ve karadan aralıksız gözetim altında tutuyor.

PYD/PKK ve DEAŞ'lı teröristlerin gözetleme ve sızma girişimlerine karşı koyan TSK unsurları, örgüt mensuplarınca drone aracılığıyla havadan bilgi toplanmasını da engelliyor.

İNCELEMEYE ALINDI

Bu kapsamda, Hatay'ın Reyhanlı ilçesi karşısındaki Afrin'in batı bölgesinde yürütülen arama tarama faaliyetlerinde terör örgütlerince kullanılan bir drone tespit edildi. Özel birliklerce vurularak düşürülen drone incelemeye alındı.

Afrin'de teröristlerin drone'u düşürüldü

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
PKK'ya katılan İngiliz ülkesinde gözaltına alındı

PKK'ya katılan İngiliz ülkesinde gözaltına alındı

23
Cem Özdemir Afrin'deki teröristlere ağlıyor

Cem Özdemir Afrin'deki teröristlere ağlıyor

93
Enver Paşa'nın torunu Atatürk ve Enver Paşa'yı anlattı

Enver Paşa'nın torunu Atatürk ve Enver Paşa'yı anlattı

37
MSB'den şehit listesi: Ailende şehit var mı öğren

MSB'den şehit listesi: Ailende şehit var mı öğren

26
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 15 Temmuz gazisine ziyaret

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 15 Temmuz gazisine ziyaret

46
Beşiktaş, Talisca'yı Rüştü örneğiyle savunacak

Beşiktaş, Talisca'yı Rüştü örneğiyle savunacak

86
Afrin'deki teröristin sivil kıyafet itirafı

Afrin'deki teröristin sivil kıyafet itirafı

31
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM