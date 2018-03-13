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Afrin'de teröristlerin gözetleme kulesi imha edildi

TSK'nın Afrin'de devam ettirdiği operasyonda teröristlere nefes aldırılmıyor. Yer altındaki tünelleri keşfedip imha eden birlikler, Afrin merkez yakınlarındaki gözetleme kulelerini de bombaladı.

Haber Merkezi | 13.03.2018 - 11:41..
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Afrin'de teröristlerin gözetleme kulesi imha edildi

TSK Afrin'de destan yazmaya devam ediyor. Bölgedeki teröristleri etkisiz hale getiren, 2 aydan kısa süre içerisinde kuşatma sağlayıp Afrin merkeze kadar giren TSK'nın kahraman Mehmetçikleri, teröristlerin keskin nişancılarını ve gözetleme kulelerini imha etti.

Afrin'de teröristlerin gözetleme kulesi imha edildi

UÇAK BOMBARDIMANI

Türk Silahlı Kuvvetlerinin yürüttüğü Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Afrin’e birkaç kilometre mesafedeki Basilhaye Tepesi'ndeki teröristlere ait kulelerden birisi, savaş uçaklarının bombardımanıyla imha edildi.

Afrin'de teröristlerin kulesinin imha anı - VİDEO

Afrin kent merkezine çok yakın mesafede bulunan  Basilhaye köyünün bulunduğu bölgede, teröristlerin inşa ettiği 3 gözetleme kulesine operasyon gerçekleştirdildi. İçinde PYD/PKK/YPG'nin de keskin nişancılarının bulunduğu tespit edilen kuleye uçak bombardımanı gerçekleştirildi.

Afrin'de teröristlerin gözetleme kulesi imha edildi

KULEDEN ATEŞ AÇILDI

Bölgede kara faaliyetini yürüten TSK ve ÖSO askerlerine yönelik ateş açılırken, ateşin gözetleme kulesinden geldiği belirlendi. Bunun üzerine İHA'lar ile tespit faaliyeti gerçekleştiren TSK, koordinat belirleyerek oeprasyon gerçekleştirdi.

Koordinatları belirlenen kulelerden biri, savaş uçağı tarafından imha edildi. Akıllı mühimmatların ateşlenmesiyle vurulan kuleden yükselen alev topu, saniye saniye kaydedildi.

Afrin'de teröristlerin gözetleme kulesi imha edildi

Kulenin imhasının ardından ÖSO üyeleri önce Baslihaye Tepesi'nde kontrolü sağladı, çatışmaların ardından da Basilhaye köyünü terör örgütünden arındırarak özgürleştirdi.

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