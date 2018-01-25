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Afrin'de teröristlerin mevzileri görüntülendi

Mehmetçik, Zeytin Dalı Harekatı'nda teröristlerin kaçtığı mevzileri görüntüledi.

AA | 25.01.2018 - 06:06..
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Terör örgütleri PYD/PKK ve DEAŞ'a yönelik harekatın sürdüğü Suriye'nin kuzeybatısındaki Afrin bölgesinde ilerleyen komandolar, teröristlere ait bazı mevzileri de kontrol altına aldı. Teröristlerin kaçtığı mevziler görüntülendi.

Afrin'de teröristlerin mevzileri görüntülendi

2 METRE DERİNLİĞİNDE 20 METRELİK MEVZİLER AÇMIŞLAR

Görüntülerde, inşaat demirleriyle güçlendirilmiş betonarme tünel mevzilerin yanı sıra toprağın kazılmasıyla oluşturulan yaklaşık 2 metre derinliğindeki mevziler dikkat çekti.  Üstü kapalı yaklaşık 20 metre uzunluğundaki tünel mevzilerde teröristlerin nöbet noktaları ve tünel içindeki yatakları da görüntülerde yer aldı.

Komandoların demir kapılarla giriş yapılan mevzileri kontrol edişinin yansıdığı görüntülerden, alanda teröristin kalmadığı belirlendi.

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