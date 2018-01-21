Afrin'de teröristlerin silah deposu bombalandı

Amerika'nın desteğiyle silahlanıp Afrin'i işgal eden terör örgütü PKK'nın Suriye kanadı YPG'ye Türk Silahlı Kuvvetleri büyük bir operasyon başlattı.

SİLAH VE MÜHİMMAT DEPOLARI İMHA EDİLDİ

Zeytin Dalı Harekatı'yla Suriye'nin kuzeyine yuvalanan teröristleri bombalayan Türk jetleri, Amerika'nın verdiği silahların saklandığı depolara da füze yağdırdı.

Teröristlerin silah ve mühimmat deposunun vurulması VİDEO

AMERİKA BESLEDİKLERİ TERÖRİSTLER İÇİN ÜZGÜN

4000 tır silah yardımıyla bölgede teröristleri destekleyen Amerika, Afrin operasyonuyla ilgili yeni bir açıklama yaptı.

Türkiye'nin bombardımana aldığı teröristler için endişeli olan Amerika'dan yapılan açıklamada, "Türkiye’nin meşru güvenlik endişeleri konusunda destekleyici olmaya devam ediyoruz. Fakat Türkiye’nin operasyonlarını boyut ve zaman bakımından kısıtlı tutmasını istiyoruz” denildi.