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Afrin'de teröristlerin tünel ağı

Afrin'e düzenlenecek operasyona sayılı günler kala terör örgütü PKK, DEAŞ'ın meşhur tatkiği olan tünel saldırısını kullanmaya hazırlanıyor.

Haber Merkezi | 17.01.2018 - 09:35..
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Afrin'de teröristlerin tünel ağı

TSK, Türkiye'nin hudut güvenliğini sağlamak ve sınır hattını terör örgütlerinden temizlemek amacıyla Afrin'e operasyon yapacak.

TÜNEL KAZIYORLAR

PKK da ABD'nin desteğiyle 2012 yılında ele geçirdiği Afrin bölgesinde bir başka terör örgütü DEAŞ'ın yöntemiyle hazırlık yapıyor. Hendek savunması tutmayan PKK'lı teröristler çareyi tünel kazmakta arıyor.

Afrin'de teröristlerin tünel ağı

Sıkıştıkları anda kaçmakla ünlenen teröristlerin, tünellerini yıkacak sistemin adı ise Nüfuz Edici Bomba (NEB).

Afrin'de teröristlerin tünel ağı

YERLİ İMKANLARLA GELİŞTİRİLDİ

Milli savunma sanayisinde yerli imkanlarla geliştirilen etkili mühimmatlardan biri olan Nüfuz Edici Bomba, yer üstü ve yer altındaki hedeflere karşı kullanılmak üzere tasarlanan, Ardışık Delici Harp Başlığı teknolojisine sahip.Türkiye’de geliştirilen ilk beton delici mühimmat olma özelliğini taşıyor.

Afrin'de teröristlerin tünel ağı

YER ALTI HEDEFLER

Hedef tipleri, gömülü sert hedefler; Bunlar mühimmat depoları, yer altı petro kimya depoları, sığınaklar, uçak hangarları, komuta kontrol merkezleri.

Afrin'de teröristlerin tünel ağı

YER ÜSTÜ HEDEFLER

Yer üstü hedefler; uçak pistleri, barajlar, köprüler, kritik binalar, alan hedefleri; radar antenleri, sahip füze bataryaları, endüstriyel tesisler ve park halindeki uçaklar.

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