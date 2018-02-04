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Afrin'de teslim olan sivil giysili terörist

Güvenlik uzmanı Abdullah Ağar, Afrin harekatı sırasında teslim olan bir PKK/PYD/YPG'li teröriste ait görüntüyü paylaştı.

Detay Haber | 04.02.2018 - 23:58..
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Afrin'de teslim olan sivil giysili terörist

Zeytin Dalı Harekatı'nda bölgeden yeni görüntüler ve son dakika haberler gelmeye devam ediyor.

Afrin'de teslim olan sivil giysili terörist

SİVİL GİYİMLİ TERÖRİSTLER

Afrin'de teröristlerin teslim olmaya başlamalarına dikkat çeken Ağar, ayrıca önemli bir detayı vurguladı. Ağar, "YPG/ PKK sivil kıyafetle etkisiz hale getirilen teröristler üzerinden “TSK sivilleri vuruyor” yalanına başvuruyor." ifadelerini kullandı.

Afrin'de terör örgütünün "sivil" yalanları ile ilgili olarak TSK ve Hükümet'ten de açıklamalar gelmişti. Örgütün bu şekilde kara propaganda yaptığına dikkat çekilmişti.

Afrin'de teslim olan sivil giysili terörist

TIRAŞLI DEAŞ'LILAR PKK SAFLARINDA

AK Parti sözcüsü Mahir Ünal, Rakka'dan ABD-İngiltere işbirliğinde çıkarılan DEAŞ'lı teröristlerin nereye götürüldüğü, nerede ortaya çıkacaklarının merak edildiğine vurgu yaptıktan sonra, son gelişmeler ışığında bu teröristlerin Afrinde PKK saflarında tıraş olmuş halde savaştıklarını belirtti.

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