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Afrin'de vatandaşlar evlerine dönmeye başladı

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Afrin'deki Zeytin Dalı Harekatı'nda teröristlerden temizlenen Dersuvan köyüne geri dönüşler başladı.

İHA | 18.03.2018 - 01:55..
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Afrin'de vatandaşlar evlerine dönmeye başladı

Mehmetçik'in Özgür Suriye Ordusu ile ortak yürüttüğü operasyonda Afrin'in Dersuvan köyü temizlendi. Teröristlerin mühammatları ele geçirilirken, Suriyeli vatandaşlar evlerine geri dönmeye başladı.

Afrin'de vatandaşlar evlerine dönmeye başladı

Afrin'de Suriyeliler köylerine dönmeye başladı VİDEO

DERSUVAN'A GERİ DÖNÜŞLER BAŞLADI

ABD ve Avrupa'nın Türkiye'nin sivilleri öldürdüğü iftiralarına rağmen devam eden operasyonda, Suriyeli vatandaşlar evlerine kavuşmaya başladı. Zeytin Dalı Harekatı kapsamında birçok köy teröristlerden temizlenirken, 3 bin 567 terörist etkisiz hale getirildi.

Suriyeli vatandaşlar ise teröristlerden temizlenen Dersuvan bölgesindeki köylerine yavaş yavaş dönmeye başladı.

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