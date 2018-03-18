Afrin'de vatandaşlar evlerine dönmeye başladı

Mehmetçik'in Özgür Suriye Ordusu ile ortak yürüttüğü operasyonda Afrin'in Dersuvan köyü temizlendi. Teröristlerin mühammatları ele geçirilirken, Suriyeli vatandaşlar evlerine geri dönmeye başladı.

Afrin'de Suriyeliler köylerine dönmeye başladı VİDEO

DERSUVAN'A GERİ DÖNÜŞLER BAŞLADI

ABD ve Avrupa'nın Türkiye'nin sivilleri öldürdüğü iftiralarına rağmen devam eden operasyonda, Suriyeli vatandaşlar evlerine kavuşmaya başladı. Zeytin Dalı Harekatı kapsamında birçok köy teröristlerden temizlenirken, 3 bin 567 terörist etkisiz hale getirildi.

Suriyeli vatandaşlar ise teröristlerden temizlenen Dersuvan bölgesindeki köylerine yavaş yavaş dönmeye başladı.