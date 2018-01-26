taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
119.327
USD
3,7323
EURO
4,6586
ALTIN
162,68
PETR
70,3900

Afrin'de yakalanan teröristlerin ifadeleri

Afrin'deki Zeytin Dalı Harekatı'nda yakalanan teröristlerin ilk ifadeleri ortaya çıktı.

AA | 26.01.2018 - 09:46..
  1. Haberler
  2. İç Haber

Harekat kapsamında TSK ve Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) mensupları tarafından Afrin kırsalında 7 terörist yakalandı.

Reyhanlı ve Hassa'ya getirilen teröristlerden 3'ü, işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Diğer teröristlerin işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

Afrin'de yakalanan teröristlerin ifadeleri

"PYD BİZİ VE AİLEMİZİ ÖLÜMLE TEHDİT ETTİ"

Mahkemece tutuklanan üç terörist, ifadelerinde örgütte yaşananları anlattı. Teröristler, PYD'nin kendilerini ölümle tehdit ettiğini, zorla örgüte katıldıklarını ileri sürdü.

PYD'nin,"Ailenizi ve sizi öldürürüz" diyerek örgüte eleman temin ettiğini savunan teröristler, örgüte katılanlara 45 gün silah eğitimi verildiğini söyledi.

Eğitimlerin ardından teröristlerin bölgeye yönlendirildiğini öne süren teröristler, Zeytin Dalı Harekatı öncesinde Suriye'nin Adamanlı Köyü'nde yaklaşık 30 PYD mensubunun bulunduğunu itiraf etti.

"TANKLAR GİRİNCE KAÇIŞ BAŞLADI"

Zeytin Dalı Harekatı'nın başlamasıyla örgüt içerisinde yaşananları anlatan teröristler, operasyonla örgüt içerisinde korku yaşandığını söyledi.

Teröristler, "Türk askerinin operasyonuyla örgüt içerisinde panik yaşandı. İlk olarak tankların sınıra yaklaştığını gördük. Tankların girişiyle köydeki bütün örgüt mensuplarının kaçışı başladı. Biz kaçamadık ve yakalandık." dedi.

Bölgeden kaçanlar arasında örgütün sözde komutanlarından birisinin de olduğunu aktaran teröristler ifadelerinde, örgüt içerisinde ABD'nin PYD'ye silah ve yaşam malzemesi yardımı yaptığının anlatıldığını söyledi.

YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Türkiye'nin YPG'yi vurması Almanya'yı endişelendirdi

Türkiye'nin YPG'yi vurması Almanya'yı endişelendirdi

132
YPG Esad'a 'Kurtarın bizi' çağrısı yaptı

YPG Esad'a 'Kurtarın bizi' çağrısı yaptı

111
ABD Türkiye'nin PKK'yı vurmasından rahatsız

ABD Türkiye'nin PKK'yı vurmasından rahatsız

129
İngiliz hakem Clattenburg ezan okununca maçı durdurdu

İngiliz hakem Clattenburg ezan okununca maçı durdurdu

53
ABD’li eski generalin zor anları

ABD’li eski generalin zor anları

29
İnsanları çileden çıkaran oyun

İnsanları çileden çıkaran oyun

24
Soçi'de dünyaya Afrin mesajı verilecek

Soçi'de dünyaya Afrin mesajı verilecek

19
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM