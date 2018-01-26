Afrin'de yakalanan teröristlerin ifadeleri

Harekat kapsamında TSK ve Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) mensupları tarafından Afrin kırsalında 7 terörist yakalandı.

Reyhanlı ve Hassa'ya getirilen teröristlerden 3'ü, işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Diğer teröristlerin işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

"PYD BİZİ VE AİLEMİZİ ÖLÜMLE TEHDİT ETTİ"

Mahkemece tutuklanan üç terörist, ifadelerinde örgütte yaşananları anlattı. Teröristler, PYD'nin kendilerini ölümle tehdit ettiğini, zorla örgüte katıldıklarını ileri sürdü.



PYD'nin,"Ailenizi ve sizi öldürürüz" diyerek örgüte eleman temin ettiğini savunan teröristler, örgüte katılanlara 45 gün silah eğitimi verildiğini söyledi.



Eğitimlerin ardından teröristlerin bölgeye yönlendirildiğini öne süren teröristler, Zeytin Dalı Harekatı öncesinde Suriye'nin Adamanlı Köyü'nde yaklaşık 30 PYD mensubunun bulunduğunu itiraf etti.

"TANKLAR GİRİNCE KAÇIŞ BAŞLADI"

Zeytin Dalı Harekatı'nın başlamasıyla örgüt içerisinde yaşananları anlatan teröristler, operasyonla örgüt içerisinde korku yaşandığını söyledi.

Teröristler, "Türk askerinin operasyonuyla örgüt içerisinde panik yaşandı. İlk olarak tankların sınıra yaklaştığını gördük. Tankların girişiyle köydeki bütün örgüt mensuplarının kaçışı başladı. Biz kaçamadık ve yakalandık." dedi.

Bölgeden kaçanlar arasında örgütün sözde komutanlarından birisinin de olduğunu aktaran teröristler ifadelerinde, örgüt içerisinde ABD'nin PYD'ye silah ve yaşam malzemesi yardımı yaptığının anlatıldığını söyledi.