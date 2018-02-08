Afrin'de yaralanan asker: Aklım arkadaşlarımda

Bolat, 2014 yılında göreve başladığını, Güneydoğu, Doğu Anadolu bölgeleri ile Fırat Kalkanı Harekatı'na katıldıktan sonra Zeytin Dalı Harekatı’nda Suriye'ye ilk giren birlikte bulunduğunu söyledi.

2 SİLAH ARKADAŞI ŞEHİT OLDU

Harekatın 10'uncu gününde Kuru Tepe mevkisini ele geçirirken çıkan çatışmada iki silah arkadaşını şehit verdiklerini ve kendisiyle 9 silah arkadaşının da yaralandığını belirten Bolat, "PYD unsurları ile çatışmaya girdik. Orada tim komutanım Piyade Üstçavuş Fatih Mehmethan ile bir arkadaşım şehit oldu. Aynı havan topundan gelen şarapnel parçaları ile yaralandım. Helikopter ile Hatay'a tedaviye götürüldüm." dedi.



Hastanede kendisiyle yakından ilgilenildiğini, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar'ın da ziyaretine geldiğini anlatan Bolat, ayağındaki şarapnel parçalarının alınması için Ankara Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildiğini, burada da kuvvet komutanlarının kendilerine moral ziyaretinde bulunduğunu hatırlattı.

"ÇOCUKLARIMIZIN GELECEĞİ İÇİN"

Bolat, Afrin'de görev yapan silah arkadaşları ile sürekli görüştüğüne işaret ederek, şöyle devam etti:



"Onların yanında değilim ama sivilde işleri olduğunda beni arayarak işlerini halletmeye çalışıyorum. İnşallah en kısa zamanda iyileşip tekrar aralarına katılırım. Vatanımız için savaşırım. Kalbimde aklımda hep silah arkadaşlarımla birlikte. Çocuklarımızın geleceği için vatanımızı korumak zorundayız. Gereken her şeyi yapacağız Allah'ın izniyle. Silah arkadaşlarım halen Kuru Tepe mevkisinde ve ilerlemeye devam ediyorlar. Bizim moralimizi hiçbir şey bozamaz. Şehit verdiğimizde üzüntü yaşıyoruz ama şartlar ne olursa olsun biz görevimizi yapmaya devam ediyoruz. Başka vatanımız yok sonuna kadar vatanımızı koruyacağız."

"EŞİMLE GURUR DUYUYORUM"

Gazi eşi Yasemin Bolat da eşinin önemli operasyon ve harekatlarda görev yaptığını, zaman zaman endişe ettiğini ama onunla gurur duyduğunu belirterek, "Eşim iyileştikten sonra geri dönmek istiyor. Bizim için zor olsa da onun tercihi" diye konuştu.

"ONLAR SAVAŞMASA, EVİMİZDE RAHAT OLAMAYIZ"

Gazinin babası Kenan Bolat da 2 kız ve bir erkek çocuğu olduğunu kaydederek, "Sadece oğlumu değil torunumu da aynı görevi yapması halinde seve seve Afrin'e gönderirim. Oğlumla gurur duyuyorum. Benim oğlum ve asker arkadaşları vatanı korumak için mücadele ediyor. Onlar orada bu savaşı vermezse biz evimizde rahat oturamayız." ifadelerinde bulundu.