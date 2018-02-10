Afrin'de yaralanan asker memleketine götürüldü

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Afrin'deki operasyonunda yaralandıktan sonra Kilis'te tedavi edilen Uzman Piyade Çavuş Talat Yıldız, memleketi Turgutlu'ya getirildi. Harekatta yaralanan Talat Yıldız’ı hastane önünde Turgutlu protokolü karşıladı.
"AĞLAMAYACAĞIM"
Özel odaya alınan Talat Yıldız’ın annesi Fadime Yıldız’ın dik duruşu gözlerden kaçmadı. "Ağlamayacağım" diyerek yaralı oğluna sarılan anne Fadime Yıldız; "Vatan sağolsun" dedi.
SAĞLIK DURUMU İYİ
Turgutlu Devlet Hastanesine tedavi altına alınan kahraman mehmetçiğe protokol üyeleri geçmiş olsun dileklerini ilettiler. Protokol üyeleri Talat Yıldız ve kahraman mehmetçikle gurur duyduklarını ifade ettiler. Uzman Piyade Çavuş Talat Yıldız’ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.