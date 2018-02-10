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Afrin'de yaralanan asker memleketine götürüldü

Afrin'deki Zeytin Dalı Harekatı'nda yaralanan Uzman Piyade Çavuş Talat Yıldız'ın annesi, "Vatan sağolsun" dedi.

İHA | 10.02.2018 - 04:58..
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Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Afrin'deki operasyonunda yaralandıktan sonra Kilis'te tedavi edilen Uzman Piyade Çavuş Talat Yıldız, memleketi Turgutlu'ya getirildi. Harekatta yaralanan Talat Yıldız’ı hastane önünde Turgutlu protokolü karşıladı.

Afrin'de yaralanan asker memleketine götürüldü

"AĞLAMAYACAĞIM"

Özel odaya alınan Talat Yıldız’ın annesi Fadime Yıldız’ın dik duruşu gözlerden kaçmadı. "Ağlamayacağım" diyerek yaralı oğluna sarılan anne Fadime Yıldız; "Vatan sağolsun" dedi.

Afrin'de yaralanan asker memleketine götürüldü


SAĞLIK DURUMU İYİ

Turgutlu Devlet Hastanesine tedavi altına alınan kahraman mehmetçiğe protokol üyeleri geçmiş olsun dileklerini ilettiler. Protokol üyeleri Talat Yıldız ve kahraman mehmetçikle gurur duyduklarını ifade ettiler. Uzman Piyade Çavuş Talat Yıldız’ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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