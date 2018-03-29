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Afrin'de yaralanan asker şehit oldu

22 Mart'ta Afrin'de yaralanan askerimiz Uzman Çavuş Necmettin Yiğit'in şehit olduğu bildirildi.

Haber Merkezi | 29.03.2018 - 08:39..
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Afrin'de yaralanan asker şehit oldu

Suriye’de yürütülen Zeytin Dalı Harekatı’nda 22 Mart günü teröristlerin kaçarken tuzakladığı el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu Piyade Sözleşmeli Er Gökhan Güllü (25) şehit olurken, hemşehrisi olan iki silah arkadaşı yaralanmıştı.

ACI HABER YAKINLARINA VERİLDİ

Piyade Sözleşmeli Er Muhammed Hasan Çeçen hayati tehlikeyi atlatırken, ağır yaralanan Uzman Çavuş Necmettin Yiğit (23) yapılan tüm müdahalelere rağmen şehit düştü. Acı haber Ankara’daki hastanede bir haftadır bekleyen yakınlarına verildi.

TSK'DAN AÇIKLAMA

TSK'dan yapılan açıklamada "Zeytin Dalı Harekatı kapsamında, 22 Mart 2018 tarihinde Afrin bölgesinde icra edilen operasyonlar esnasında EYP'nin infilak etmesi sonucu ağır yaralanan bir kahraman silah arkadaşımız, tedavi gördüğü hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur." denildi.

"VATAN OLMADAN AŞK OLMAZ"

3 kardeşin en küçüğü olduğu öğrenilen şehidin babası Mustafa Yiğit’in 5 yıl önce hayatını kaybettiği, annesi Gülcan Yiğit’le birlikte yaşadığı öğrenildi.

Niksar ilçesine bağlı Gökçeli Belde Belediye Başkanı Ayhan Öztürk, şehit Necmettin Yiğit’in cenazesinin Gökçeli Beldesi’nde toprağa verileceğini söyledi.

Şehidin yaklaşık 3 ay önce sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda, "Krallar tahtında, çakalları köşe başında titreten varlığımız Allah’ın biçtiği son nefese kadar zalimlerin ensesinde soluyacaktır. Vatan olmadan gelecek olmaz, vatan olmadan aşk olmaz, vatan olmadan hiçbir şey olmaz." ifadelerine yer verdiği görüldü.

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