Afrin'de yaralanan Binbaşı Dunca şehit oldu

Suriye'de yaralandıktan sonra Hatay Devlet Hastanesi'nde tedavi gören 43 yaşındaki Binbaşı Mithat Dunca şehit oldu. Şehit haberi Eskişehir'deki baba ocağını yasa boğdu.

1 KIZI VARDI

Evli 1 kız çocuğu babası olan Mithat Dunca'nın şehit haberini askeri yetkililer Eskişehir'in Büyükdere Mahallesi Uslular Sokak'ta oturan baba Kazım Dunca ile anne Hesna Dunca'ya verdi.

Dunca çiftinin oturduğu tek katlı evin önüne ve sokağa Türk bayrakları asıldı. Odunpazarı Kaymakamlığı evin önüne taziye çadırı kurdu, bir 112 ambulansı da evin yakınında hazır bekletildi. Evde din görevlisi tarafından okunan duanın sesi hoparlörle dışarıya verildi.



