Afrin'de yaralanan iki asker birbirine güç verdi

Afrin'de Zeytin Dalı Harekatı'nda yaralanan iki askerin elleri birbirine kenetlenmiş olan fotoğrafı herkesi duygulandırmıştı. Hastanede çekilen fotoğrafta, yaralı askerlerimizin o anlarda bile birbirinden ayrılmadığı görülüyordu.

"HALA YAN YANAYIZ"

Hassa Devlet Hastanesi'nde bu ana tanıklık edenler ise, birbirine destek ve güç veren Mehmetçiklerin "Hala yan yanayız" dediği anları anlattı:

"İkisi de yan yana sedyelerde yatıyordu. Birbirlerine 'Bak buradayız, yan yanayız yine' diye güç veriyorlardı. Biri diğerine 'Kanka hala çok yakışıklısın' dedi. Sonra ellerini birleştirdiler. O an çok duygusaldı. Çoğu insan gözyaşlarını tutamadı."

Öte yandan MHP Osmaniye Milletvekili Ruhi Ersoy'un paylaştığı bu görüntüdeki iki askerin durumlarının iyi olduğu belirtildi.