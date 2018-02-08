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Afrin'de yaralanan iki asker birbirine güç verdi

Zeytin Dalı Harekatı'nda teröristlerin hain saldırısında yaralanan iki Mehmetçik'in, ellerini birbirine kenetlediği anın hikayesi ortaya çıktı.

Haber Merkezi | 08.02.2018 - 12:15..
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Afrin'de yaralanan iki asker birbirine güç verdi

Afrin'de Zeytin Dalı Harekatı'nda yaralanan iki askerin elleri birbirine kenetlenmiş olan fotoğrafı herkesi duygulandırmıştı. Hastanede çekilen fotoğrafta, yaralı askerlerimizin o anlarda bile birbirinden ayrılmadığı görülüyordu.

Afrin'de yaralanan iki asker birbirine güç verdi

"HALA YAN YANAYIZ"

Hassa Devlet Hastanesi'nde bu ana tanıklık edenler ise, birbirine destek ve güç veren Mehmetçiklerin "Hala yan yanayız" dediği anları anlattı:

"İkisi de yan yana sedyelerde yatıyordu. Birbirlerine 'Bak buradayız, yan yanayız yine' diye güç veriyorlardı. Biri diğerine 'Kanka hala çok yakışıklısın' dedi. Sonra ellerini birleştirdiler. O an çok duygusaldı. Çoğu insan gözyaşlarını tutamadı."

Öte yandan MHP Osmaniye Milletvekili Ruhi Ersoy'un paylaştığı bu görüntüdeki iki askerin durumlarının iyi olduğu belirtildi.

Afrin'de yaralanan iki asker birbirine güç verdi

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