Afrin'de yeni dönem başlıyor

YÖNETİM

Zeytin Dalı Harekatı kapsamında terör örgütü PYD/PKK'dan temizlenen Afrin bölgesinde Afrin'de ilk hedef yeni yönetim kurmak. Yerel meclisin kurulmasının ardından ileri gelen bir temsilci Türkiye tarafından vali olarak belirlenecek.

EĞİTİM

Sadece yönetim değil eğitimde de çalışmalar hız kazandı. Çocukların eğitim-öğretimden geri kalmaması ve geleceğe en iyi şekilde hazırlanması için birçok okul, Türkiye'nin desteğiyle onarılıyor.

GÜVENLİK

Mehmetçik, Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Afrin merkezini teröristlerden temizlemesinin ardından halkın can ve mal güvenliğinin korunmasına yönelik tedbirleri artırdı. Bu kapsamda Türk Silahlı Kuvvetleri unsurları, ilçe merkezinde gece devriye görevine başladı.

Öte yandan ÖSO şehrin güvenliğiyle ilgili çalışmalar yürütmeye başladı. Şehirdeki güvenliği ÖSO ile sağlanacağı, bu sırada yerel polis güçlerinin eğitileceği ifade ediliyor.