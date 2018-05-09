taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
100.622
USD
4,2807
EURO
5,0848
ALTIN
180,40
PETR
76,9300

Afrin'de yerel polislerin eğitimleri tamamlandı

Türkiye tarafından eğitilen Afrin'deki yerel polis güçleri göreve hazır.

AA | 09.05.2018 - 16:07..
  1. Haberler
  2. Dünya

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Zeytin Dalı Harekatı ile teröristlerden temizlenen ve güvenli ortamın sağlanmasıyla bölge halkının evlerine dönmeye başladığı Afrin'de yerel güvenlik güçlerini oluşturacak Suriyeli polislerin eğitimlerinde son aşamaya gelindi.

AFRİN NORMALE DÖNDÜ

TSK'nın hudutlarda ve bölgede güvenliğin sağlanması, dost ve kardeş bölge halkının teröristlerin baskı ve zulmünden kurtarılması için 20 Ocak 2018'de PYD/YPG/PKK/KCK ve DEAŞ üyesi teröristlere yönelik başlattığı Zeytin Dalı Harekatı ile Suriye'nin kuzeybatısındaki Afrin bölgesi, terör unsurlarından temizlendi.

Afrin'de yerel polislerin eğitimleri tamamlandı

EĞİTİMLER TAMAM

Polis Akademisi Başkanlığının katkılarıyla özel harekat polislerinin de katılımıyla eğitim alan 620 Suriyeli polis, toplumsal olaylara müdahale, polis mevzuatı, genel disiplin, meskun mahal ve operasyon eğitimi ile el yapımı patlayıcı imhası ve olay yeri inceleme konularında uygulamalı eğitimler verildi.

Afrin'de yerel polislerin eğitimleri tamamlandı

Yaklaşık bir aydır eğitim alan yaşları 18-45 arasında değişen Suriyeli polisler, 10 Mayıs'ta tamamlanacak eğitim sonrası kentteki asayişi sağlama görevini üstlenecek.

SURİYELİ POLSİLER GÖREVDE

TSK'nın 24 Ağustos 2016'da Suriye'nin kuzeyindeki terör hedeflerine yönelik başlattığı ve 29 Mart 2017'de tamamlanan Fırat Kalkanı Harekatı'nın ardından da birçok bölgede görev yapacak yerel güvenlik güçleri, Polis Akademisi tarafından eğitildi.

Afrin'de yerel polislerin eğitimleri tamamlandı

Suriye'nin Azez kentinde güvenlik ve huzurun sağlanması amacıyla belirlenen kriterleri taşıyan ve gönüllülük esasına göre seçilen 5 binin üzerindeki Suriyeli, 5 ayrı polis okulunda verilen eğitimlere katıldı.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
İlginizi Çekebilir
Pakistanlı adam 51 karpuzu kafasıyla parçaladı
Pakistanlı 32 yaşındaki Rashid Naseem, 1 dakikada 51 karpuzu kafasıyla parçalayarak yeni bir rekor kırdı.
Abdullah Gül'e cenazede Rabialı protesto
Sakarya’da eski Bayındırlık ve İskan Bakanı Cevat Ayhan’ın cenaze namazına katılan 11. Dönem Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’e Rabia işareti yaparak protesto eden vatandaş gözaltına alındı.
İran anlaşmayı gerçekten bozdu mu
ABD Başkanı Donald Trump, 2015'te yapılan nükleer anlaşmadan İran'ın taahhütleri yerine getirmemesi nedeniyle çekildiğini açıkladı ancak rakamlar,İran'ın verdiği sözlerde durduğunu gösteriyor.
Fransa'da kadınların alkol tüketimi tartışılıyor
Fransa'nın önemli gazetelerinden olan Liberation, yaptığı bir haberde kadınların erkeklere oranla çok fazla alkol tükettiğini eleştirel bir dille ele aldı.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Tecavüz yalanıyla cinayete neden olan kıza tahliye

Tecavüz yalanıyla cinayete neden olan kıza tahliye

428
Merkez Bankası'ndan dolar hamlesi

Merkez Bankası'ndan dolar hamlesi

264
İran'a Ağustos ve Kasım'da iki yaptırım gelecek

İran'a Ağustos ve Kasım'da iki yaptırım gelecek

98
Gezici Araştırma'nın Cumhurbaşkanlığı seçimi anketi

Gezici Araştırma'nın Cumhurbaşkanlığı seçimi anketi

266
Yiğit Bulut'un Türkiye ekonomisine güveni tam

Yiğit Bulut'un Türkiye ekonomisine güveni tam

664
Beştepe'de ekonomi zirvesi

Beştepe'de ekonomi zirvesi

433
Muharrem İnce'nin HDP planı suya düştü

Muharrem İnce'nin HDP planı suya düştü

110
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM