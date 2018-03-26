taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
116.603
USD
3,9759
EURO
4,9209
ALTIN
172,35
PETR
69,7300

Afrin'de YPG hedeflerinin tankla vurulduğu an

Ortaya çıkan görüntülerde, terör örgütüne ait hedeflerin vurulmasından sonra askerlerin büyük bir sevinç yaşadığı anlaşılıyor.

Haber Merkezi | 26.03.2018 - 07:29..
  1. Haberler
  2. Gündem
Afrin'de YPG hedeflerinin tankla vurulduğu an

Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Afrin'i terör örgütü YPG'nin elinden kurtaran Mehmetçik, bölgede barış ve huzur ortamının sağlanması için çalışmalara başladı.

Örgütün hain bombalı tuzaklarını bir bir etkisiz hale getiren Türk askeri, vatandaşlar tarafından da sevgiyle karşılandı.

Bölgedeki çalışmalar kararlılıkla devam ederken, harekata ilişkin yeni görüntüler de ortaya çıkmaya başladı.

"GELİYOORR"

Görüntülerde; yapılan tank atışından sonra bir askerin "Geliyoorr" dediği duyuluyor.

Atışın başarılı bir şekilde gerçekleştirilmesinden sonra diğer askerin "Geldiii" dediği duyuluyor.

Afrin'de YPG hedeflerinin tankla vurulduğu an ViDEO

Afrin'de YPG hedeflerinin tankla vurulduğu an

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
İlginizi Çekebilir
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan bürokratlara ayar
Şikayetler almaya başladığını ifade eden Cumhurbaşkanı, imza atmaktan çekinen bürokratların koltuk işgal etmemesi gerektiğini söyledi.
Boğaziçi'ndeki terör yandaşlarına HDP'den destek
Afrin'in teröristlerden temizlenmesinden sonra kanlı terör örgütü için eylem düzenleyen sözde öğrencilere, örgütün siyasi kanadı sahip çıktı.
Afrin'de temizlik çalışmaları sürüyor
Afrin'de mayın arama faaliyetleri tüm hızıyla devam ederken, 9 askerimizin şehit düştüğü Bilal köyü yakınlarındaki 1083 Şehitler Ölmez Tepesi'ne şehit askerlerin isimleri yazıldı.
Erdoğan: Sincar'a operasyon başladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Afrin'le operasyonların bitmeyeceğini yineleyerek, Sincar'da yeni operasyona start verildiğini söyledi.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Irak ordusu Sincar'da konuşlandı

Irak ordusu Sincar'da konuşlandı

78
Uber şoförü serbest bırakıldı

Uber şoförü serbest bırakıldı

105
Türkiye Antarktika'da bilim üssü kuracak

Türkiye Antarktika'da bilim üssü kuracak

21
Suudi Arabistan'a balistik füze atıldı

Suudi Arabistan'a balistik füze atıldı

18
Bitlis için 40 milyonluk tarihi eser yatırımı

Bitlis için 40 milyonluk tarihi eser yatırımı

6
Manisa'da yaralı sayısı 31'e yükseldi

Manisa'da yaralı sayısı 31'e yükseldi

0
Tokat'ta 300 öğrencinin zehirlenmesi sonrası eylem

Tokat'ta 300 öğrencinin zehirlenmesi sonrası eylem

13
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM