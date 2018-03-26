Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Afrin'i terör örgütü YPG'nin elinden kurtaran Mehmetçik, bölgede barış ve huzur ortamının sağlanması için çalışmalara başladı.

Örgütün hain bombalı tuzaklarını bir bir etkisiz hale getiren Türk askeri, vatandaşlar tarafından da sevgiyle karşılandı.

Bölgedeki çalışmalar kararlılıkla devam ederken, harekata ilişkin yeni görüntüler de ortaya çıkmaya başladı.

"GELİYOORR"

Görüntülerde; yapılan tank atışından sonra bir askerin "Geliyoorr" dediği duyuluyor.

Atışın başarılı bir şekilde gerçekleştirilmesinden sonra diğer askerin "Geldiii" dediği duyuluyor.

Afrin'de YPG hedeflerinin tankla vurulduğu an ViDEO