Afrin'de YPG'li teröristler Esad'ın yardımını bekliyor

Amerika'dan destek alarak Suriye'nin kuzeyine yerleşen YPG'li teröristlere karşı başlatılan Zeytin Dalı Harekatı, adım adım devam ediyor.
Bölgede huzur ve barış ortamını sağlamak amacıyla başarılı operasyonlara imza atan Mehmetçik'e karşı terör odakları da bir araya geldi.
TÜRK DÜŞMANLIĞINDA BULUŞTULAR
Zeytin Dalı Harekatı'nın başlamasıyla beraber, YPG'nin esir tuttuğu DEAŞ'lı teröristler de Türk askerine karşı cepheye geçmişti.
TSK'ya karşı direnemeyen teröristler şimdi de Esad rejiminden yardım istedi. Yardım çağrısından sonra rejime bağlı bazı birlikler Afrin şehir merkezine girdi.
Bölgedeki terör yandaşları, teröristbaşı Abdullah Öcalan'ın ve Esad'ın fotoğraflarını taşıyarak Türkiye aleyhinde sloganlar attı.
HAİNLER BULUŞMASI
Esad, daha önce Suriye'nin kuzeyini işgal altında tutan YPG'lileri "hain" olarak nitelendirmişti.
YPG, bu açıklamadan sonra Esad'ı savaşla tehdit etmişti.