Afrin'de YPG'li teröristler Esad'ın yardımını bekliyor

İzmir Ödemiş'te 2 ayrı iş yerine polis tarafından düzenlenen operasyonda gümrük kaçağı 89 cep telefonu bulundu.

YPG'den Halep kentinde elindeki yerleri Suriye ordusuna devretme anlaşmasının ardından bir hamle daha geldi. YPG'nin Tel Rifat'ın kontrolünü Suriye ordusuna devretmeyi kabul ettiği ileri sürüldü.

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Paralimpik Oyunlar nedir

Engellilerden oluşan sporcu gruplarının birey veya takım olarak yaptıkları yarışmalara verilen isimdir. Bu oyunlar olimpiyat statüsünde olup olimpiyatlardan hemen sonra gerçekleştirilir.