Dünyanın en fazla ülkesine uçan Türk Hava Yolları, 121. ülke olarak Sierra Leone'yi uçuş ağına bağladı.

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Afrin'de YPG'li teröristler kıskaca alındı

Zeytin Dalı Harekatı ile Afrin'de ilerleme sağlayan TSK, YPG'lilere bölgeyi dar ediyor. Bugüne kadar öldürülen terörist sayısı ise 1951'e yükseldi.