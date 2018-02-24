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Afrin'de YPG'li teröristler kıskaca alındı

Zeytin Dalı Harekatı ile Afrin'de ilerleme sağlayan TSK, YPG'lilere bölgeyi dar ediyor. Bugüne kadar öldürülen terörist sayısı ise 1951'e yükseldi.

Haber Merkezi | 24.02.2018 - 21:18..
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Afrin'de YPG'li teröristler kıskaca alındı

Türk Silahlı Kuvvetleri 20 Ocak tarihinde başlattığı Zeytin Dalı Harekatı'na tüm hızıyla devam ediyor.

HER GÜN ONLARCA TERÖRİST GÖMÜLÜYOR

Amerika'nın desteğiyle bölgeyi işgal altına alan teröristler, Zeytin Dalı Harekatı'yla etkisiz hale getirilirken, geçiş töreni eşliğinde gerçekleştirilen cenaze törenleri, her gün düzinelerle gerçekleşiyor.

TSK, HER GEÇEN GÜN TERÖRİST SAYISINI AZALTIYOR

Geçtiğimiz günlerde geçiş töreni eşliğinde düzenlenen cenaze töreninde dikkat çeken şişman teröristten ise bugün haber var. Türk Silahlı Kuvvetleri ile çatışmaya giren terörist öldürüldü.

Afrin'de YPG'li teröristler kıskaca alındı

Afrin'de YPG'li teröristler kıskaca alındı

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