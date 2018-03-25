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Afrin'de YPG'lilerin sivillerin sığınağını vurduğu an

Zeytin Dalı Harekatı'nda Afrin'de Meryemeyn köyünün kurtarılmasının hemen ardından, YPG/PKK'nın sivillerin bulunduğu sığınağı vurduğu an AA habercisi tarafından görüntülendi.

AA | 25.03.2018 - 12:08..
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Zeytin Dalı Harekatı'nda Afrin'de Meryemeyn köyünün kurtarılamasının hemen ardından, YPG/PKK'nın sivillerin bulunduğu sığınağı vurduğu an AA habercisi tarafından görüntülendi.

Köyün ana caddesinde kayıtta olan kamera, yol üzerindeki bir binanın sığınağından dışarı açılan kapının ağzında oturan kadın ve çocukları görüntülüyor.

SİVİLLER ÇIĞLIK ÇIĞLIĞA

Videoda ıslık sesiyle bir roketin geldiği ve isabet ederek patladığı duyuluyor. Patlamanın olduğu yere koşan AA habercisi Mustafa'nın aksiyon kamerası, sığınağın içindeki sivillerin çığılık çığlığa kaldığı anları kaydetmeye başlıyor.

Afrin'de YPG'lilerin sivillerin sığınağını vurduğu an

Patlamanın etkisiyle toz bulutunun kapladığı sığınaktaki 30 kadar sivil, ne yapacağını bilemeden sağa sola koşturuyor. Anneler, çocuklarını bulmaya çalışırken kimin yaralandığını ya da öldüğünü anlamaya uğraşıyor.

Bu arada AA habercisi dışarı çıkarak caddenin ilerisindeki araçları çağırıp yaralıları tahliye etmeye başlıyor.

Görüntülere yaralı bir kız çocuğunun araca bindirilmesi yansıyor.

10'DAN FAZLA YARALI

Saldırının ardından, sığınakta bulunan kadın ve çocuklardan 10'dan fazlasının şarapnelle yaralandığı, ölen olmadığı tespit edildi.

Teröristlerin hedef aldığı Meryemeyn'de çoğunluğu Araplardan oluşan yaklaşık 10 bin sivil yaşıyor.

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