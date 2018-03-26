taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
117.128
USD
3,9884
EURO
4,9489
ALTIN
172,83
PETR
69,7300

Afrin'de YPG'nin bomba imalathanesi bulundu

Afrin'de çalışmalarına devam eden JÖH ve PÖH timleri, bir evin ahırının EYP imalathanesi olarak kullanıldığını tespit etti.

AA | 26.03.2018 - 12:32..
  1. Haberler
  2. Gündem
Afrin'de YPG'nin bomba imalathanesi bulundu

Afrin'i tamamen kontrol altına alan güvenlik güçleri, bölgede el yapımı patlayıcı ve mayın arama tarama çalışmaları yürütüyor.

Bu kapsamda Bornova Jandarma Komando Tugay Komutanlığı ve polis özel harekat timleri ile güvenlik korucuları, Afrin'in Ambarlı, Akbez, Korzlu, Hopol, Kodlaki ve Şeyh Obası köylerindeki patlayıcıları temizleme çalışmasını sürdürdü.

EYP İMALATHANESİ

Bölgede teröristlerin yerel halkı baskı altına alarak kullandıkları ev ve barınakları tespit eden komando ve polis özel harekat timleri, Ambarlı köyünde terör örgütünün bir evin ahırını EYP imalathanesi olarak kullandığını belirledi.

Afrin'de YPG'nin bomba imalathanesi bulundu

HEPSİ İMHA EDİLDİ

Ahırdaki aramalarda bulunan 10 adet TM 57 antitank mayını, 5 el yapımı boru tipi patlayıcı, 3 el yapımı (tökez teli tarzı) düzenek kontrollü şekilde imha edildi.

Teröristlerin kaçarken bıraktıkları patlayıcıların arasında şarapnel etkisi yaratmak için düdüklü tencerenin içine amonyum nitrat konularak infilak maddeleri yerleştirilmiş, diğer patlayıcılarla güçlendirilmiş elektrikli fünye düzeneği dikkati çekti.

Aramalarda bulunan antitank mayınları, bilyeler ve değişik metallerle güçlendirilmiş, infilak fitili ve devrelerle tamamlanmış çok sayıda EYP de kontrollü şekilde patlatıldı.

Afrin'de YPG'nin bomba imalathanesi bulundu VİDEO

Afrin'de YPG'nin bomba imalathanesi bulundu

HOPAL KÖYÜNE TÜRK BAYRAĞI DİKİLDİ

Hopal köyünde ise terör örgütünü simgeleyen bez parçaları mavi bereli komandolar tarafından indirildi, yerine de Türk bayrağı asıldı.

Basma düzenekli boru tipi güçlendirilmiş EYP'nin, Kodlaki köyündeki evin taşla örülü bahçe duvarına yerleştirilmesi, sivillerin hayatlarının terör örgütü mensuplarınca hiçe sayıldığını gösteriyor.

Afrin'de YPG'nin bomba imalathanesi bulundu

SAĞLIK HİZMETİ

Bölgede arama tarama faaliyetlerini sürdüren komandolar, aynı zamanda yerel halka sağlık hizmeti götürüyor.

Paylaşılan görüntülere göre, hasta, yaşlı ve çocukların tedavisine öncelik verilirken tüm yerel halk sağlık kontrolünden geçiriliyor.

Görüntülerde Türkiye sayesinde teröristlerin zulmünden kurtulduklarını anlatan Afrinlilerin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür mesajı da yer alıyor.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
İlginizi Çekebilir
Akşener hem milliyetçileri hem Kemalistleri kaybetti
Milliyetçilerle Kemalistlerin oylarını devşirerek iktidar hesapları yapan Meral Akşener, kendi kendine siyasi çizgisini sonlandıracak seviyeye geldi.
TSK, Tel Rıfat için geri sayıma geçti
Afrin'in terör örgütü YPG'nin işgalinden kurtarılmasından sonra Tel Rıfat operasyonu için hazırlıklar başladı.
Ankara merkezli 5 ilde FETÖ operasyonu: 20 gözaltı kararı
FETÖ'nün Hava Kuvvetleri Komutanlığı mahrem yapılanmasına yönelik soruşturmada 20 gözaltı kararı verildi.
Türk askerinden kaçan Yunan bakandan küstah sözler
Yunanistan Savunma Bakanı, ulusal egemenliklerinin tehdit edilmesi durumunda gerekeni yapabileceklerini söyledi.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Afrin'de YPG hedeflerinin tankla vurulduğu an

Afrin'de YPG hedeflerinin tankla vurulduğu an

47
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan bürokratlara ayar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan bürokratlara ayar

105
Avusturya Başbakanı Kurz: Türkiye'nin AB'de yeri yok

Avusturya Başbakanı Kurz: Türkiye'nin AB'de yeri yok

114
TSK, Tel Rıfat için geri sayıma geçti

TSK, Tel Rıfat için geri sayıma geçti

38
Irak ordusu Sincar'da konuşlandı

Irak ordusu Sincar'da konuşlandı

97
Türk askerinden kaçan Yunan bakandan küstah sözler

Türk askerinden kaçan Yunan bakandan küstah sözler

254
Akşener hem milliyetçileri hem Kemalistleri kaybetti

Akşener hem milliyetçileri hem Kemalistleri kaybetti

126
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM