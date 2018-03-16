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Afrin'de YPG'nin deposundan tanksavarlar çıktı

TSK'nın kuşatması altındaki Afrin bölgesinin batısında 5 konkurs güdümlü tanksavar silahı teröristlerce kullanılamadan ele geçirildi.

AA | 16.03.2018 - 16:40..
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TSK'nın kuşattığı Afrin'de YPG/PKK mensupları büyük bozguna uğrarken çoğu terörist silahlarını bırakarak kentten kaçıyor.

5 GÜDÜMLÜ TANKSAVAR

Güvenlik güçleri tarafından teröristlere ait çok miktarda mühimmat deposu ele geçirildi. Depolardaki aramalarda ağır silahlar bulundu.

Bu çerçevede Afrin bölgesinin batısında 5 konkurs güdümlü tanksavar silahının, teröristlerce kullanılamadan ele geçirildiği öğrenildi.

Genelkurmay Başkanlığından gün içinde yapılan açıklamada, Zeytin Dalı Harekatı'nın başlangıcından bu yana 3530 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirilmişti.

Afrin'de YPG'nin deposundan tanksavarlar çıktı

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