Afrin'de YPG'nin deposundan tanksavarlar çıktı

Hayvanların 'yuvasını yapan' adam: O canlar bize emanet

Kitap Ayracı, Stephen Hawking'in yazar yönünü ve kitaplarını sizler için derledi.

Dünyanın en çok turist alan ülkesi İspanya. Yıllık ortalama 80 milyon turiste ev sahipliği yapan ülke, artık turistlerin gelmesini isetmiyor.

BBP Genel Sekreteri Üzeyir Tunç ve Genel Başkan Yardımcısı Tevfik Eren, MHP'nin 12. Olağan Büyük Kurultayı'nı takip edecek.

Psiko-Analist Yazar R.Berin Tuncel, "Kendine Doğmak" kitabında, kısa hikâyelere, bu hikayelerin analizlerine ve rüya analizlerine yer veriyor.

1 Hakan Çalhanoğlu'ndan Arsenal'e harika gol UEFA Avrupa Ligi son 16 turu rövanşında, Milan forması giyen Hakan Çalhanoğlu, 36. dakikada İtalyan ekibini öne geçirdiği mükemmel golüyle maça damga vurdu.

2 Özel sektörde 2018 maaşları Yüzlerce sektörün incelenmesiyle ortaya çıkarılan araştırmaya göre, 2018 Türkiyesi'nde ayda 16,500 lira maaş alan da var 2,800 lira alan da.

3 Adli tıpçı profesörden Madonna'ya suçlama İstanbul Üniversitesi Adli Tıp Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Faruk Aşıcıoğlu, TBMM'de yaptığı bir sunumda Madonna'nın ismiyle subliminal mesaj verdiğini iddia etti.

4 Melike Kuvvet'in itibarı cenazesinde iade edildi FETÖ'nün kumpasıyla TSK'dan atılan, daha sonra aklanan ve göreve dönecek olan Melike Kuvvet'in üzerine uçuş forması örtüldü, iki subay saygı nöbeti tuttu, itibarı iade edildi.

5 '35 bin terörist, o tünellerden Türkiye'ye girecekti' Güvenlik politikaları uzmanı Mete Yarar, 15 Temmuz'da darbe girişiminin başarılı olması halinde Suriye'de yuvalanmış 35 bin teröristin Türkiye'ye geçeceğini söyledi.

6 AYM'den ikinci Şahin Alpay kararı FETÖ'den tutuklu yargılanan eski Zaman gazetesi yazarı Şahin Alpay için ikinci kez 'hak ihlali' kararı verildi.