taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
116.915
USD
3,8144
EURO
4,7019
ALTIN
162,46
PETR
65,0800

Afrin'de YPG'nin hendekleri özel köprülerle aşılacak

Mehmetçik'e karşı direnebilmek için son çare olarak hendek kazan teröristler, bu hamlelerinde de başarılı olamayacak.

AA | 09.03.2018 - 17:21..
  1. Haberler
  2. Gündem
Afrin'de YPG'nin hendekleri özel köprülerle aşılacak

Hudutlar ile bölgede güvenlik ve istikrarı sağlamak, Afrin'de YPG/PKK-DEAŞ mensuplarını etkisiz hale getirmek, halkı terör örgütü üyelerinin baskı ve zulmünden kurtarmak amacıyla TSK tarafından 20 Ocak'ta başlatılan Zeytin Dalı Harekatı devam ediyor.

TERÖR HEDEFLERİNE BOMBARDIMAN

Harekat kapsamında Afrin'in batısında yer alan terör mevzileri savaş uçakları ve obüs toplarıyla vuruldu.

Afrin'de YPG'nin hendekleri özel köprülerle aşılacak

Afrin'de YPG'nin hendekleri özel köprülerle aşılacak VİDEO

ÇUKURLAR İÇİN ÖZEL KÖPRÜLER...

Türkiye'nin çeşitli birliklerinden gönderilen tank ve iş makinesi ile terör örgütünün kazdığı çukurları aşmak için kullanılacak köprüler de sınıra sevk edildi.

Afrin'de YPG'nin hendekleri özel köprülerle aşılacak

Afrin'de YPG'nin hendekleri özel köprülerle aşılacak

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
İlginizi Çekebilir
Emrah Serbes'in avukatından 'daha iyi araba' savunması
Yaptığı kaza sonucu bir aileyi katleden Emrah Serbes'in avukatı dünkü duruşmada Serbes'i "Karşı tarafının arabası düşük modelliydi, ağır şartlar oluştu" diyerek savundu.
Terörün izi Cinderes'ten temizleniyor
Cinderes beldesinin kontrolünü ele geçirirken, bölgede teröristlerin tünel girişlerinde kullanmak üzere yol kenarlarına bıraktıkları beton kalıplar iş makineleriyle kaldırıldı.
Kurt Farmez köyü teröristlerden temizlendi
Mehmetçik, Zeytin Dalı Harekatı kapsamında teröristlerin işgal altındaki bölgeleri terörden arındırmaya devam ediyor.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Fırat'ın doğusu temizlenecek
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fırat'ın doğusunun, Irak sınırına kadar teröristlerden temizleneceğini söyledi.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
ABD askerleri 'Dur Yolcu'ya dürbünle baktı

ABD askerleri 'Dur Yolcu'ya dürbünle baktı

98
Almanların gözü 3. Havalimanı'nda

Almanların gözü 3. Havalimanı'nda

200
Kadınlar Günü yürüyüşüne açılan pankartlar damga vurdu

Kadınlar Günü yürüyüşüne açılan pankartlar damga vurdu

507
Kılıçdaroğlu artık Afrin operasyonuna karşı değil

Kılıçdaroğlu artık Afrin operasyonuna karşı değil

241
Suudi Arabistan'da tarihi koşu

Suudi Arabistan'da tarihi koşu

139
UEFA'da son 16 tur ilk maçları tamamlandı

UEFA'da son 16 tur ilk maçları tamamlandı

8
Trump ve Kim görüşecek

Trump ve Kim görüşecek

168
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM