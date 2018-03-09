Hudutlar ile bölgede güvenlik ve istikrarı sağlamak, Afrin'de YPG/PKK-DEAŞ mensuplarını etkisiz hale getirmek, halkı terör örgütü üyelerinin baskı ve zulmünden kurtarmak amacıyla TSK tarafından 20 Ocak'ta başlatılan Zeytin Dalı Harekatı devam ediyor.

TERÖR HEDEFLERİNE BOMBARDIMAN

Harekat kapsamında Afrin'in batısında yer alan terör mevzileri savaş uçakları ve obüs toplarıyla vuruldu.

Afrin'de YPG'nin hendekleri özel köprülerle aşılacak VİDEO

ÇUKURLAR İÇİN ÖZEL KÖPRÜLER...

Türkiye'nin çeşitli birliklerinden gönderilen tank ve iş makinesi ile terör örgütünün kazdığı çukurları aşmak için kullanılacak köprüler de sınıra sevk edildi.