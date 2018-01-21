Afrin'de YPG'ye darbe üstüne darbe

Türk Silahlı Kuvvetleri, Türkiye sınırıne terör unsurlarından arındırmak için harekete geçti.
Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar ve kuvvet komutanlarının yönetiminde başlatılan Zeytin Dalı Harekatı, F-16'ların Afrin'i bombardımana almasıyla başladı.
TÜRK TANKLARI DA BÖLGEDE
Bombardımanın ardından ÖSO birlikleri de Afrin'e girerek YPG'li teröristlerle çatışmaya başladı.
Bölgeye askeri sevkiyatlar devam ederken, Türk tankları da Suriye sınırına geçerek bölgeye hareket etti.
YPG DUMAN OLDU
Bölgeden gelen ilk bilgilere göre; harekatın ilk saatleri itibariyle örgüte ağır darbeler vuruldu.
SİLAH DEPOSU HAVAYA UÇURULDU
YPG'nin silah depoları patlatıldı, teröristlerin Amerika'dan destek aldığı havaalanının etrafı da bombalandı.