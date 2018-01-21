Afrin'de YPG'ye darbe üstüne darbe

Bursa’da elektronik cihaz aksesuarları satan bir dükkana müşteri gibi giren şahıs sadaka kutusunu çalarken güvenlik kamerasına takılan zanlı yakalandı.

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Kabil’de beş yıldızlı otele silahlı saldırı

Afganistan'ın başkentinde beş yıldızlı otele dört silahlı kişi tarafından düzenlenen saldırıda en az 15 kişi öldü, onlarca kişi yaralandı.