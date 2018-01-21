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Afrin'de YPG'ye darbe üstüne darbe

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin başlattığı Zeyin Dalı Harekatı ile Afrin'i kontrol altında tutmaya çalışan teröristlere ağır darbeler vuruldu.

Haber Merkezi | 21.01.2018 - 00:48..
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Türk Silahlı Kuvvetleri, Türkiye sınırıne terör unsurlarından arındırmak için harekete geçti.

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar ve kuvvet komutanlarının yönetiminde başlatılan Zeytin Dalı Harekatı, F-16'ların Afrin'i bombardımana almasıyla başladı.

TÜRK TANKLARI DA BÖLGEDE

Bombardımanın ardından ÖSO birlikleri de Afrin'e girerek YPG'li teröristlerle çatışmaya başladı.

Bölgeye askeri sevkiyatlar devam ederken, Türk tankları da Suriye sınırına geçerek bölgeye hareket etti.

Afrin'de YPG'ye darbe üstüne darbe

YPG DUMAN OLDU

Bölgeden gelen ilk bilgilere göre; harekatın ilk saatleri itibariyle örgüte ağır darbeler vuruldu.

Afrin'de YPG'ye darbe üstüne darbe

SİLAH DEPOSU HAVAYA UÇURULDU

YPG'nin silah depoları patlatıldı, teröristlerin Amerika'dan destek aldığı havaalanının etrafı da bombalandı.

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