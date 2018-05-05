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Afrin'deki askerin aracını çalan hırsız yakalandı

Zeytin Dalı Harekatı'nda görev alan Astsubay Murat Y'nin otomobilini Ankara'da çalan hırsız gözaltına alınırken otomobil, astsubayın ailesine teslim edildi.

AA | 05.05.2018 - 01:23..
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Zeytin Dalı Harekatı'nda görev yapan Astsubay Murat Y, Afrin'e gitmeden önce ailesiyle vakit geçirmek için Sincan Harikalar Diyarı Parkı'nda piknik yapmaya gitti.

Otomobilini piknik alanına park eden Astsubay Murat Y, döndüğünde aracının çalındığını fark edince durumu polise bildirdi.

Bunun üzerine hareket geçen Ankara Emniyet Müdürlüğü Sincan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, olayla ilgili soruşturma başlattı.

Bölgedeki MOBESE görüntülerini inceleyen ekipler, Astsubay Murat Y.'nin otomobilinin, Umut E. tarafından çalındığını tespit etti.

Afrin'deki askerin aracını çalan hırsız yakalandı

KISA SÜREDE YAKALANDI, İTİRAF ETTİ

Ekipler tarafından kısa sürede yakalanarak emniyete getirilen zanlı, ifadesinde, otomobili sakladığı yeri söyleyerek aracın içerisindeki Murat Y'ye ait silahı Seyit Ahmet E'ye sattığını itiraf etti. Bunun üzerine yakalanan Seyit Ahmet E'nin ise silahı Hakan O'ya sattığını söylemesi üzerine Hakan O. da gözaltına alındı.

Şüpheli 3 kişinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

AFRİN'DEKİ ASTSUBAYA MÜJDELİ HABER VERİLDİ

Öte yandan, emniyet yetkilileri, Özel Kuvvetlerde astsubay olarak görev yapan Murat Y'ye telefonla ulaşarak aracının ve silahının bulunduğu bilgisini paylaştı. Murat Y'nin çok sevindiğini söylediği ve polis ekiplerine teşekkür ettiği öğrenildi.

Çalınan araç ile silah, astsubayın ailesine teslim edildi.

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