Afrin'deki büyük baraj teröristlerden temizlendi

1Dolandırılmaktan son anda kurtarıldı
Aksaray'da kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından telefonla aranıp, verilen hesaba 400 lira yatırması istenen Selçuk K., polis tarafından güçlükle ikna edilerek dolandırılmaktan kurtarıldı.
4Suudi Arabistan'da tarihi koşu
Suudi Arabistan'da Kadınlar, Kadınlar Günü'ne tarihi bir organizaasyon ile girdiler. Daha önce kadınlara çeşitli haklar tanıyan krallık, Cidde'de Kadınlar Günü koşusu gerçekleştirdi.
5ABD askerleri 'Dur Yolcu'ya dürbünle baktı
Spring Storm 2018 tatbikatı için Romanya’ya giden ABD donanmasına ait Oak Hill savaş gemisi, Çanakkale Boğazı’ndan geçerken gemide görevli personel Tarihi Gelibolu Yarımadası’nı dürbünle seyretti.