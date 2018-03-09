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Afrin'deki büyük baraj teröristlerden temizlendi

TSK ve ÖSO, Afrin'in Büyük Halobu köyünü teröristlerden arındırarak, Afrin ile Azez'e su sağlayan barajı kontrolüne aldı.

AA | 09.03.2018 - 12:16..
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Afrin'deki büyük baraj teröristlerden temizlendi

TSK ve ÖSO, Afrin'in Büyük Halobu köyünü teröristlerden arındırarak, Afrin ile Azez'e su sağlayan barajı kontrolüne aldı.

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