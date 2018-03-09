Afrin'deki büyük baraj teröristlerden temizlendi

Dolandırılmak üzere olan vatandaşı polis bile ikna edemedi

1 Dolandırılmaktan son anda kurtarıldı Aksaray'da kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından telefonla aranıp, verilen hesaba 400 lira yatırması istenen Selçuk K., polis tarafından güçlükle ikna edilerek dolandırılmaktan kurtarıldı.

2 Kayseri'de Miçing ayini yapıldı Anadolu’nun ilk kilisesi olarak bilinen Kayseri’deki Surp Krikov Lusaroviç Kilisesi’nde 'Miçing ayini' yapıldı.

3 Rusya'da bulunan çantanın içinden 27 çift insan eli çıktı Rusya'nın Sibirya bölgesinde nehir kıyısında bir çanta bulundu. Çantanın içinden 54 adet tam 27 çift insan eli ele geçirildi.

4 Atatürk Havalimanı'nda kaçak geçişe camlı önlem Atatürk Havalimanı İç Hatlar Terminali Arındırılmış Salon kısmına kaçak yolla ve biletsiz olarak bir kişinin girmesi sonrası yeni düzenlemeye gidildi.

5 Sevgilisinden ayrılınca, 30 aracın lastiklerini kesti Karabük'te, 30 aracın lastiklerini bıçakla kesip patlatan Emin T., gözaltına alındı.

6 Arabeskin babaları Kafa Dergi'nin kapağında Orhan Gencebay ve Ferdi Tayfur'un röportajlarının yer aldığı dergi, okuyucuları için yine zengin içeriklerle dolu.