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Afrin'deki hilâl, İdlib ve Fırat Kalkanı'nı birleştirdi

TSK, Zeytin Dalı Harekatı ile teröristlerin sınırla olan bağlantısını kesti. Teröristlerden kurtarılan hilâl şeklindeki alanla birlikte kuzey Suriye'deki muhalif bölgeler de birleşmiş oldu.

AA | 26.02.2018 - 21:52..
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Afrin'deki hilâl, İdlib ve Fırat Kalkanı'nı birleştirdi

TSK ve ÖSO, Afrin’in batısındaki Şeyh Hadid beldesine bağlı Aşağı Sinara ve Yukarı Sinara köylerini YPG/PKK-DEAŞ'tan temizlemiş, kurtarılan hilal şeklindeki alan teröristlerin Suriye-Türkiye sınırıyla temasını kesmişti.

TSK, AFRİN MERKEZE İLERLİYOR

Zeytin Dalı Harekatı'nın ilerlemesiyle Afrin'de ortaya çıkan stratejik hilâl, Suriye'nin kuzeyindeki İdlib ili ve Halep'in Azez ilçesi arasında kara bağlantısını yeniden sağlamış oldu.

Afrin'deki hilâl, İdlib ve Fırat Kalkanı'nı birleştirdi

SINIR GÜVENLİĞİ GÜÇLENDİ

Şubat 2016'da Halep'ten Kilis'e uzanan Halep otoyolu ve Halep kuzeyindeki Başköy ve Rityan üzerinden kuzeye uzanan yolun Esed rejimi tarafından ele geçirilmesi ile İdlib ve Halep kuzeyinin kara bağlantısı kopmuştu.

Muhaliflerin kontrolündeki İdlib ile ÖSO'nun TSK'yla kontrol ettiği Fırat Kalkanı Harekatı bölgesinin birleşmesi, Türkiye'nin sınır güvenliğinin daha güçlü sağlanmasına hizmet edecek.

115 NOKTADA ARTIK TERÖRİSTLER YOK

Suriye'nin kuzeyinde birleşen muhalif bölgelerin terörle mücadelede Türkiye'ye avantaj sağlaması bekleniyor.

TSK ve operasyonlara destek veren ÖSO güçleri, harekatın başından bu yana YPG/PKK-DEAŞ'ın işgalindeki Afrin'de biri belde merkezi, 87'si köy, 6'sı köy altı yerleşim ve 20'si stratejik dağ veya tepe, biri YPG/PKK'ya ait üs olmak üzere 115 noktayı ele geçirdi.

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