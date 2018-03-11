Bursa Yıldırım Belediyesi tarafından düzenlenen ’Memleket Meselesi’ programın sunuculuğunu Gazeteci Veyis Ateş üstlenirken, konukları Güvenlik Uzmanı Abdullah Ağar ve SETA Genel Koordinatörü Prof. Dr. Burhanettin Duran oldu.

Çok sayıda vatandaş katıldığı programda Ağar, konuşmasına Afrin harekatında Cinderes’de bölüğünün başında olan bir komutanın attığı mesajla başladı.

"İSTERLERSE DÜNYANIN BAYRAĞINI ASSINLAR"

Ağar, "Diyor ki mesajında ’Sahadan biri olarak benim ve bölüğümün adına söyleyeyim ki kararlılığımızdan en ufak bir adım dahi geri atmayacağız. İsterlerse tüm dünya bayraklarını assınlar, biz bu oyunu bozacağız. Hesap gününü beklesin hainler, en şiddetli şekilde cezalandıracağız. Halkımız bizden desteklerini ve dualarını eksik etmesin. Bu başarı tüm şehit ailelerine ve yüce Türk milletine armağan olsun. Vurup geçiyoruz göme göme geliyoruz.’

Afrin’deki komutandan mesaj: Vurup geçiyoruz VİDEO

"BİR GÜNDE 20 KÖY TEMİZLENDİ"

Ayrıca yarın müjdeyi Genelkurmay Başkanlığımızın yaptığı açıklamada göreceğiz. Bugün yaşanan çok şiddetli çatışmalar neticesinde harekatın başından beri en yoğun en fazla meskun mahallin ele geçirilmiş olduğu gün olarak da kayıtlara geçecek. 20 civarında köy ya da köy altı yerleşke bugün evlatlarımızın ve evlatlarımızla birlikte hareket eden dost ordu Özgür Suriye Ordusu’nun gayretleri ve çabalarıyla canlarını ortaya koyarak can alma aşkları ile beraber bizlerin bu milletin etkisi altına girmiştir. Artık çok yakından görmeye başladığımız ve bölgenin kalbi olan Afrin ilçesi de ümit ederim en kısa zamanda temizlenir ve harekatımızın sembolü olarak ele geçirilmiş olacaktır” diye konuştu.

"DOST DÜŞMAN, RENGİNİ BELLİ ETTİ"

Bu operasyonla ilgili dost düşman rengini çok belli ettiğini ifade eden Ağar, "Şimdi bu harekat bir istikrar harekatı ve bu istikrarın nasıl planlandığı da ortada, kendisini gösterdi. Bunun en temel parametrelerinden biri de şu; verilen zayiat ve bu zayiatla terör örgütü YPG/PKK üzerinde yönetilen zayiat etkisi ve ele geçirilen karasal alan. Şimdi bu denli tahkimatın yoğun olduğu birçok metodun kullanıldığı, kamu diplomasisiyle psikolojik harekatla ilgili çok yoğun bir baskının oluştuğu bir atmosferde açıkçası Mehmetçiğin ortaya koyduğu başarı muazzam. Bunu birilerinin eleştirmesi mühim değil. Harp tarihini bilenler yapılan harekata gıpta ile bakıyor. Bu harekat göreceksiniz gelecek dönemde harp literatüründe örnek harekatlardan biri olarak görülecek" dedi.

"TSK VE ÖSO, BU PLANI ÇOK ÖNCEDEN YAPTI"

TSK ve ÖSO izleyecekleri yolun planlamasını zaten çok öncelerinden yaptığını ifade eden Ağar, "Bizim onlara akıl vermemiz söz konusu olamaz. Çünkü saha ile ilgili temel veriler ve bu temel verilerle beraber ortaya çıkan harekat planı onların pratiği ve tecrübesi ile ortaya çıkacak bir şey. En güzel şekilde bunu yapabileceklerinden emin olabilirsiniz. Ama şuan kuzey ve doğu arasında çok güzel bir yakınlaşma ve bu yakınlaşmayla birlikte ortaya çıkan bir etki var. Oradan ortaya çıkan etkiyle beraber çok önemli bir fotoğrafı görmeye başlayacağımıza inanıyorum" şeklinde konuştu.

"EN BÜYÜK ADIM, PKK'NIN SİVİLLERE BASKISINI YIKMAK"

Sivillere yönelik hain planları önlemek için en büyük adım PKK’nın siviller üzerindeki etkisini kaldırmak olduğunu belirten Ağar, "Bu etkiyi kaldırdığınız an sivil itaatsizlikler başta olmak üzere temel inisiyatif fotoğrafları ortaya çıkacak. Bir diğer tarafı da siviller ve teröristlerin birbirinden ayrıştırılması ile ilgili çok ciddi çalışmalar yapılıyor" dedi.