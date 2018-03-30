Afrin'deki Mehmetçik, Şeyma'nın eğitimi için seferber oldu

Manisa'nın Köprübaşı ilçesinde yaşayan, Köprübaşı Borlu Gazi Ortaokulu'nda eğitim gören 6. sınıf öğrencisi Şeyma Adıyaman, okulunun Afrin için başlattığı kampanya kapsamında askerlere mektup yazdı.

POLİS OLMAK İSTİYOR

Arkadaşlarının askerlere atkı, çorap, bere aldığını ancak ailesinin maddi durumu iyi olmadığından kendisinin tarlaya gidip çalışarak kazanacağı parayla yardım edeceğini, babasının olmadığını, okulu bırakmayı düşündüğünü fakat askerlerin cesaretinden etkilenerek polis olmaya karar verdiğini mektubunda dile getiren Şeyma'nın mektubu Afrin'deki askerlere ulaştı.

MEHMETÇİK OKUL MASRAFLARINI ÜSTLENDİ

Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin ve Afrin'de görev yapan askerler, ortaokul öğrencisi Şeyma'nın duygu dolu mektubu ve içtenliğinden dolayı teşekkür mesajı iletti.

Mektuptan çok etkilenen cephedeki Mehmetçik, Okul Müdürü Erhan Sever ile irtibata geçerek okulun ve Şeyma'nın tüm eğitim masraflarını üstlendiklerini bildirdi.

Aralarında kampanya başlatan askerler, Şeyma'nın annesi Şirvan Çiçek'i de arayarak Şeyma'nın okuluna devam etmesini ve abileri olarak kendisine sahip çıkacaklarını ve tüm masraflarını karşılayacaklarının sözünü verdi.





Şeyma'nın eğitim masraflarını karşılamak için askerlerin gönderdiği paralar, İlçe Milli EğitimMüdürü Mustafa Kanmaz tarafından aileye teslim edildi.