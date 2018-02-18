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Afrin'deki Mehmetçik'in yemek molası

Afrin'de YPG'ye kan kusturan Türk askerinin, ancak fırsat bulup akşam yemeğini gece yarısı yemesi, bizler için çektikleri çilenin büyüklüğünü gösteriyor.

Haber Merkezi | 18.02.2018 - 16:20..
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Afrin'deki Mehmetçik'in yemek molası

Türk Silahlı Kuvvetleri, Zeytin Dalı Harekatı'na ÖSO güçleriyle başarılı bir şekilde devam ediyor.

Harekatın 30’uncu gününde etkisiz hale getirilen terörist sayısının 1614’e yükseldiği açıklandı.

GECE YARISI YEMEK YİYEBİLİYORLAR

Operasyonda Türk askeri YPG tünellerini bir bir patlatıp mevzileri ele geçirirken, milletimizin güvenliği için kendi güvenliğini tehlikeye atan Mehmetçiklerimiz yemeklerini de fırsat bulabilirlerse ayak üstü ancak yiyebiliyorlar.

Güvenlik uzmanı Abdullah Ağar’ın paylaştığı fotoğraf, askerlerimizin Türkiye'nin beka savaşı için ve bizler için, nelere katlandığını, ne tür bir fedakarlıkta bulunduklarını gösterir nitelikte.

Zeytin Dalı harekatına katılan bir askerin yemek molasında çektiği fotoğrafı paylaşan Ağar mesajında, “Gerçek zamanlı. Şimdi. Saat 23.15, ancak fırsatları olmuş. Soğuk ve karanlık gecede Afrin dağlarında bir yerlerde.” ifadelerini kullandı.

Afrin'deki Mehmetçik'in yemek molası

DESTEK MESAJLARI GELDİ

Ağar’ın mesajı kısa sürede çok sayıda paylaşım alırken kullanıcılar yaptıkları yorumlarda Mehmetçik’e destek verdi.

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