taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
118.072
USD
3,7886
EURO
4,6404
ALTIN
162,79
PETR
69,4300

Afrin'deki mehmetçiklerden mesaj: Bu bizler için eğitim

Zeytin Dalı Harekatı'yla teröristleri tek tek temizleyen mehmetçikler "Bu bizler için operasyon bile değil, eğitim" diyor.

Haber Merkezi | 23.01.2018 - 13:38..
  1. Haberler
  2. Gündem

2

Afrin'de terör örgütlerine karşı mücadele etmek için Zeytin Dalı Harakatı'nı sürdüren mehmetçikler, operasyon bölgesinden "Rahat olun" mesajı gönderdi.

Duygulandıran mesajlarında kahraman mehmetçiklerden biri Ziya Gökalp'in "Turan" şiirinden bir dize okudu: "Vatan ne Türkiyedir Türklere, ne Türkistan Vatan, büyük ve müebbet bir ülkedir: Turan."

"BU BİZLER İÇİN EĞİTİM"

Bir başka asker ise "Bu bizler için operasyon bile değil, eğitim" diyerek şöyle konuştu:  "Gayet rahat olsun milletimiz. Biz hazırız, herkesin de morali yerinde, bizlerin de keyfi yerinde. Bu bizler için bir eğitim, bizler için operasyon değil eğitim."

Afrin'deki mehmetçiklerden mesaj: Bu bizler için eğitim VİDEO

YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Zeytin Dalı Harekatı'nın ilk şehidinin vasiyeti

Zeytin Dalı Harekatı'nın ilk şehidinin vasiyeti

264
Cumhurbaşkanı Erdoğan askeri yetkililerden bilgi aldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan askeri yetkililerden bilgi aldı

106
3 teröristin vurulduğu an kamerada

3 teröristin vurulduğu an kamerada

232
Alain Delon: Benden sonra köpeğimi uyutun

Alain Delon: Benden sonra köpeğimi uyutun

34
Salih Müslim: Bizi kurtarın

Salih Müslim: Bizi kurtarın

218
İngiltere'den Zeytin Dalı Harekatı'na destek

İngiltere'den Zeytin Dalı Harekatı'na destek

147
Türkiye Ermenileri Patrikliği'nden Afrin mesajı

Türkiye Ermenileri Patrikliği'nden Afrin mesajı

186
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM