Afrin'deki şehitlerimizin haberleri ailelerine ulaştı

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Afrin'de terör örgütlerine karşı yürüttüğü Zeytin Dalı Harekatı'nda şehit düşen askerlerimizin acı haberleri ailelerine ulaştı.

ŞEHİT ATEŞİ KASTAMONU'YA DÜŞTÜ

Afrin'de şehit olan 8 askerimizden birisi 24 yaşındaki Jardarma Uzman Çavuş Arif Demirel'di. Şehit haberi, İnebolu köyünde yaşayan annesi Serpil ve babası Aydın Demirel, nişanlısı Rukiye Çekirdek ile 2 kardeşine verildi.

AĞUSTOS'TA EVLENECEKTİ

Şehit Arif Demirel geçtiğimiz Eylül ayında Rukiye Çekirdek ile nişanlanmış ve 30 Ağustos 2018 tarihine nikah günü almıştı.

ŞEHİT HABERİ İZMİR'DEKİ EMEKLİ POLİS BABASINA İLETİLDİ

İzmir'de Gaziemir Gazikent Mahallesi’ndeki babaevine giden askeri yetkililer ile sağlık ekipleri, 28 yaşındaki Jandarma Astsubay Uğur Palancı'nın şehadet haberini emekli polis baba İhsan Palancı ile anne Yasemin Palancı’ya verdi.

ABDULLAH KOÇ DOĞUM GÜNÜNDEN BİR GÜN SONRA ŞEHİT OLDU

2015 yılında görevine Astsubay olarak başlayan ve Afrin'deki çatışmada şehit düşen 23 yaşındaki Jandarma Astsubay Çavuş Abdullah Taha Koç'un şehadet haberi Konya'daki ailesine ulaştı.

ISPARTA ŞEHİT HABERİYLE GÖZYAŞI DÖKTÜ

Afrin'de göreve gitmeden önce arkadaşıyla sohbet ederken, "Şehit olmaya gidiyorum" dediği belirtilen 24 yaşındaki Jandarma Uzman Çavuş Burhan Açıkkol'un şehadet haberi Isparta'daki ailesine iletildi.

Odasında 'Gayret bizden, zafer Allah'tan' şeklinde yazı bulunduğu öğrenilen şehit Açıkkol'un 1'i kız 4 kardeş oldukları belirtildi.

ESKİŞEHİRLİ ŞEHİDİN 1,5 AY ÖNCE KIZI OLMUŞTU

Afrin'de şehit düşen Eskişehirli Jandarma Uzman Çavuş Recep Çetin'in 1,5 ay önce kız çocuğu olmuştu.

1 sene önce evlenen şehit Çetin'in haberi, Emek Mahallesi Yasemin Sokak’ta bulunan baba evine askeri erkan tarafından verildi.

BABASININ "İSTİFA ET" İSTEĞİNE "ŞEHİT OLMADAN DÖNMEM" DEDİ

Terör örgütlerini sınırlarımızdan temizlemek için başlatılan Zeytin Dalı Harekatı'nda şehit olan 26 yaşındaki Jandarma Uzman Onbaşı Rıdvan Çevik'in şehit haberi Van'daki ailesine ulaştı.

Baba Zeynel Çevik, oğlu ile kısa bir süre önce telefonla görüştüğünü, kendisinden istifa etmesini istediğini belirtti. Acılı baba Çevik, oğlunun ise bu teklife üzülerek tepki gösterdiğini, ancak şehit düştüğü zaman dönebileceğini kendisine söylediğini anlattı.

ŞEHİT MEHMET DİNEK 5 AY ÖNCE NİŞANLANMIŞTI

Afrin'de yürütülen Zeytin Dalı Harekatı'nda şehit olan Uzman Jandarma Çavuş Mehmet Dinek'in acı haberi Aydın'daki ailesine ulaştı.

Şehit askerin yaklaşık 5 ay önce nişanlandığı ve evlilik hazırlıkları yaptığı öğrenildi.