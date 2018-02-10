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Afrin'deki terör hedefleri vuruluyor

Afrin'deki terör örgütü PYD/PKK'nın mevzileri, Türk Silahlı Kuvvetlerince savaş uçakları, helikopter ve obüs toplarıyla ateş altına alındı.

AA | 10.02.2018 - 16:46..
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Afrin'deki terör hedefleri vuruluyor

TSK tarafından hudutlar ile bölgede güvenlik ve istikrarı sağlamak, Afrin bölgesinde PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ mensuplarını etkisiz hale getirmek, bölge halkını terör örgütü üyelerinin baskı ve zulmünden kurtarmak amacıyla 20 Ocak'ta başlatılan Zeytin Dalı Harekatı sürüyor.

Afrin'deki terör hedefleri vuruluyor

Savaş uçakları ve helikopter ile Hatay'ın Suriye sınırında kurulu obüs topları birçok terör hedefini vuruyor.

Afrin'deki terör hedefleri vuruluyor

DUMANLAR YÜKSELİYOR

Birçok noktadan dumanların yükseldiği görülürken, şiddetli çatışma sesleri Hatay'ın Reyhanlı, Hassa ve Kırıkhan ilçelerinden duyuluyor.

Afrin'deki terör hedefleri vuruluyor

Afrin'deki terör hedefleri vuruluyor

Afrin'deki terör hedefleri vuruluyor

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