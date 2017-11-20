Afrin'deki terör kampı yeni mezunlarını verdi

Afrin, Suriye'nin kuzeyindeki terör koridoru projesinin en önemli ayağı. Ayrıca terör örgütü PYD/PKK'nın en önemli üslenmeleri Kobani ve burada...

Hatay'ın hemen doğusunda yer alan Afrin'de terör hareketleri artık hiç olmadığı kadar açık bir şekilde faaliyet gösteriyor.

TERÖRİSTLER TOPLU HAREKET EDİYOR

Örneğin terör örgütünün yayınladığı son propaganda videolarından birinde çok sayıda teröristin eğitimini tamamladığı ve bu teröristler için yemin töreni düzenlendiği görülüyor.

Ayrıca teröristlerin olası bir TSK tarafından gerçekleştirilebilecek SİHA veya F-16 operasyonlarına karşın toplu bir biçimde rahatlıkla hareket ettiği izleniyor.

Teröristlerin eğitim yuvası Afrin VİDEO