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Afrin'deki teröristin sivil kıyafet itirafı

YPG'li teröristler, Zeytin Dalı Harekatı'nda TSK ve ÖSO'dan, sivil kıyafetle gizleniyor.

AA | 18.02.2018 - 10:41..
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Afrin'deki teröristin sivil kıyafet itirafı

Rusya'nın resmi Russia Today (RT) Arapça televizyon kanalı, Suriye'nin Türkiye sınırındaki Afrin bölgesinde bir teröristle yaptığı röportajı yayınladı.

"KENDİMİZİ KORUYORUZ"

Röportajda, elinde silah bulunan teröristin sivil kıyafetler içinde olduğu görüldü. YPG/PKK'nın sivilleri istismar stratejisini ifşa eden terörist, "Biz burada zeytinler arasında sivil kıyafetle kendimizi koruyoruz." ifadesini kullandı.

RT muhabirinin, "Neden sivil kıyafet giyiyorsunuz?" sorusuna da terörist, TSK ve ÖSO'nun Afrin içinde askeri üniformalıları hedef aldığını söyledi. Terörist, konuşmasında, sivillerin yaşadığı köylerin içinde varlık gösterdiklerini de itiraf etti.

Afrin'deki sivil kıyafetli teröristten itiraflar

Afrin'deki sivilleri kendisine kalkan olarak kullanmaya çalışan PYD/PKK'nın, sivil yerleşimlere yoğun şekilde yuvalandığı ve halkın Afrin'den uzaklaşmaması için ilçe merkezinden çıkışları yasakladığı biliniyor.

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