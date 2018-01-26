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Afrin'deki teröristlerden temizlenen köye yardım eli

Başbakan Binali Yıldırım, Afrin'deki YPG'li teröristlere yönelik Zeytin Dalı Harekatı'nı tanımlarken "Zeytinler sivil halka, dalları da teröristlere gidiyor." demişti. Öyle de oluyor.

AA | 26.01.2018 - 14:45..
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Afrin'deki teröristlerden temizlenen köye yardım eli

TSK tarafından hudutlar ve bölgede güvenlik ve istikrarı sağlamak, Afrin bölgesinde PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ mensuplarını etkisiz hale getirmek, dost ve kardeş bölge halkını terör örgütü üyelerinin baskı ve zulmünden kurtarmak için 20 Ocak Cumartesi günü saat 17.00'de başlatılan "Zeytin Dalı Harekatı" sürüyor.

Afrin'deki teröristlerden temizlenen köye yardım eli

AA ekibi de, TSK destekli Özgür Suriye Ordusu tarafından terör örgütü PYD/PKK üyelerinden yeni arındırılan Adamanlı köyünü görüntüledi.

Sınıra 3 kilometre mesafedeki köy, yoğun çatışmaların ardından teröristlerden temizlendi. Çatışmalar sırasında Özgür Suriye Ordusu'ndan 5 asker yaralandı, PYD/PKK üyesi 30 terörist etkisiz hale getirildi.

KÖY SAKİNLERİ SAĞLIK KONTROLÜNDEN GEÇİRİLDİ

Yoğun yağış nedeniyle yolları çamurla kaplanan köyde, evlerdeki çatışma izleri göze çarpıyor. Teröristlerin zor kullanarak girdikleri evlerde birçok mevzi oluşturup duvarlarda açtıkları deliklerden TSK unsurlarına saldırdığı köyün Mehmetçik tarafından örgüt mensuplarından temizlemesinin ardından bazı aileler de evlerine döndü. Mehmetçik evlerine dönen ailelere gıda yardımında bulunurken, askeri doktorlar köy sakinlerini sağlık kontrolünden geçirdi.

Afrin'deki teröristlerden temizlenen köye yardım eli

Köyün teröristlerden temizlenmesinin ardından evine yeniden kavuşan 70 yaşındaki Hüseyin Bilal Seyidu, TSK mensuplarına teşekkür etti. Terör örgütü üyelerinin olduğu dönemde evlerini terk etmek zorunda kaldıklarını ifade eden Seyidu, zor günler geçirdiklerini belirtti.

"KEYFİMİZ YERİNDE"

TSK'nin köylerine geldiğini duyduktan sonra hemen döndüklerini belirten Seyidu, "Duyduk ki Türkiye gelmiş, ben de Türkiye'nin yeğeniyim, keyiflendim hemen evime döndüm. Çok memnunuz. Bize her şeyi sağlıyorlar. Keyfimiz yerinde." diye konuştu.

Afrin'deki teröristlerden temizlenen köye yardım eli

"BİZLER SİZLER İÇİN BURADAYIZ"

Köyün teröristlerden temizlenmesini sağlayan birliğin komutanı da aileleri ziyaret etti. Sohbet ettiği ailelerin sorunlarını dinleyen birlik komutanı albay, "Bizler sizler için buradayız. Sizler bizlerin emanetisiniz. Bir sıkıntınız olduğunda, yemek, ilaç, giyecek gibi, mutlaka haberimiz olsun. Biz burada Türk Silahlı Kuvvetleri olarak emanetimizi sonuna kadar koruyacağız. Güzel şeyler olacak Allah'ın izniyle." ifadelerini kullandı.

Afrin'deki teröristlerden temizlenen köye yardım eli

Afrin'deki teröristlerden temizlenen köye yardım eli

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