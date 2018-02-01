Afrin'deki teröristlerin tankla vurulma anları

Ünlü yönetmen Fatih Akın, Alman pasaportuyla çok sayıda ülkeye vize gerekmediği için Türk vatandaşlığını değil Alman vatandaşlığını tercih etti.

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Acil servise kedi sokup videoya çeken Hürriyet muhabiri

Cuma namazına giden öğrencileri "Şok şok şok" diye haber yapanları görmüştük de hastaneye kedi sokup "Bu kedi niye burada" diye sorana ilk kez şahit oluyoruz.