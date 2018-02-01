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Afrin'deki teröristlerin tankla vurulma anları

Burseya Dağı çevresindeki teröristlerin ve yaptıkları kulelerin imha edildiği en net görüntüler paylaşıldı.

Haber Merkezi | 01.02.2018 - 10:38..
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Afrin'deki teröristlerin tankla vurulma anları

Türk Silahlı Kuvvetlerinin destek verdiği ÖSO ile birlikte yürüttüğü Zeytin Dalı Harekatı kapsamında stratejik öneme sahip Burseya Dağı terör örgütü YPG'den  temizlendi.

Toplam 790 teröristin öldürüldüğü operasyonlarda terör örgütü hedeflerinin TSK tarafından vurulma anları ise drone'la havadan görüntülendi.

TAM İSABETLE VURULDULAR

TRT Haber tarafından yayınlanan görüntülerde, mevzilerin arkasına saklanan teröristler tam isabetle vuruldu.

İşte o anlar:

Afrin'deki teröristlerin tankla vurulma anları ViDEO

Afrin'deki teröristlerin tankla vurulma anları

Afrin'deki teröristlerin tankla vurulma anları


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