Türk Silahlı Kuvvetlerinin destek verdiği ÖSO ile birlikte yürüttüğü Zeytin Dalı Harekatı kapsamında stratejik öneme sahip Burseya Dağı terör örgütü YPG'den temizlendi.
Toplam 790 teröristin öldürüldüğü operasyonlarda terör örgütü hedeflerinin TSK tarafından vurulma anları ise drone'la havadan görüntülendi.
TAM İSABETLE VURULDULAR
TRT Haber tarafından yayınlanan görüntülerde, mevzilerin arkasına saklanan teröristler tam isabetle vuruldu.
İşte o anlar:
Afrin'deki teröristlerin tankla vurulma anları ViDEO