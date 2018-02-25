taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
117.522
USD
3,7906
EURO
4,6614
ALTIN
161,93
PETR
67,3100

Afrin'deki YPG'liler BM'den ateşkes bekliyor

TSK'nın Afrin'de yürüttüğü terör karşıtı operasyonlar, YPG'nin sonunu getirmiş olacak ki, terör örgütü ateşkes için BM'ye gözyaşı döküyor.

Haber Merkezi | 25.02.2018 - 16:53..
  1. Haberler
  2. Dünya
Afrin'deki YPG'liler BM'den ateşkes bekliyor

Suriye'nin Doğu Guta bölgesinde gerçekleştirilen rejim katliamları BM'nin dikkatini çekmiş, bölgede ateşkes ilan edilmişti. Bu durum ilk başta Suriye'nin tamamında gibi lanse edildiyse de gerçek kısa süree ortaya çıktı.

Bu durum Doğu Guta halkını bir nebze olsa mutlu etti, ancak YPG'lileri büyük üzüntüye, endişeye sevk etti.

TERÖRİSTLER AĞLIYOR

Türkiye'nin Afrin'de yürüttüğü harekat ile büyük oranda bölgedeki eli kolu kesilen ve kıskaca alındığı için zor günler geçiren teröristler, BM'nin kararıyla da beklediği cevabı alamayınca çareyi göz yaşı dökmekte buldular.

Afrin'deki YPG'liler BM'den ateşkes bekliyor

Afrtin'de ateşkes ilan edilmesi için BM'ye çağrıda bulunan PYD/PKK/YPG'li teröristler, ateşkes kararı çıakrtılması durumlarında silah anlaşma sürecinde silah bırakma sözü verdiklerini belirtiyor.

BM'YE YALVARIYORLAR

Teröristlerin yaptığı açıklamalarda BM'den medet umdukları gözlenirken, Türkiye karşısında ne kadar çaresiz kaldıkları bu açıklamalar ile gözler önüne serildi.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin dün aldığı karar ile Suriye'de aetşkes ilan edilmesi kararının açıklanması YPG'yi umutlandırmış, sonrasında karar metninde Afrin'in yer almaması teröristleri korkuya sevk etti.

Afrin'deki YPG'liler BM'den ateşkes bekliyor

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
İlginizi Çekebilir
Tayvan’da dağdan kopan kaya araçların arasına düştü
Dağın tepesinden karayoluna kadar yuvarlanan kaya, neredeyse felakete neden oluyordu.
AfD ile Cem Özdemir birbirine düştü
Almanya'da ortalık karıştı. Cem Özdemir, AfD milletvekillerini ırkçılıkla suçladığı gerekçesiyle şikayet edildi.
Hindistan'da kamyonu kurtaran vinç devrildi
Kamyonu kurtarmak için bölgeye gelen vinç, kamyon hareket edince aracın üzerine düştü.
Suudi Arabistan'da ceviz büyüklüğünde dolu yağdı
Suudi Arabistan’da eşine az rastlanan türde bir şiddetle yağan dolu, araçları hurdaya çevirdi, hayvanları telef etti.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Salih Müslim Prag'da yakalandı

Salih Müslim Prag'da yakalandı

413
Afrinli Kürtlerden oluşan özel birlik, PKK'ya karşı hazır

Afrinli Kürtlerden oluşan özel birlik, PKK'ya karşı hazır

378
Salih Müslim operasyonunun ayrıntıları

Salih Müslim operasyonunun ayrıntıları

186
Afrin'de 5 köy daha YPG'den temizlendi

Afrin'de 5 köy daha YPG'den temizlendi

43
Teröristler için çanlar çalıyor: Yeni hedef Cinderes

Teröristler için çanlar çalıyor: Yeni hedef Cinderes

47
Nasri 1 yıl futboldan men edildi

Nasri 1 yıl futboldan men edildi

21
Suriye'de ateşkes kararı Zeytin Dalı'nın etkilemeyecek

Suriye'de ateşkes kararı Zeytin Dalı'nın etkilemeyecek

40
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM