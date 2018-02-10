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Afrin'den acı haber

Zeytin Dalı Harekatı kapsamında bugün 3 askerimiz teröristlerle girilen çatışmada şehit düştü.

DHA | 10.02.2018 - 19:48..
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Afrin'den acı haber

Türk Silahlı Kuvvetleri, Afrin'de süren Zeytin Dalı Harekatı ile ilgili yeni bir açıklama yaptı.

TSK AÇIKLAMA YAPTI

TSK açıklamasında, şöyle denildi:

"Zeytin Dalı Harekâtı kapsamında, 10 Şubat 2018 tarihinde, Afrin’de devam eden operasyonlar esnasında 3 kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, 5 kahraman silah arkadaşımız yaralanmıştır.

15 TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ

Söz konusu operasyonlarda PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ mensubu en az 15 teröristin etkisiz hale getirildiği tespit edilmiştir. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olaylarda hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah’tan rahmet, şehitlerimizin kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile Yüce Türk Milletine başsağlığı ve sabır, tedavileri için süratle tahliye edilen yaralılarımıza acil şifalar dileriz."

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