taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
116.603
USD
3,9847
EURO
4,9239
ALTIN
171,72
PETR
70,3600

Afrin'den kaçan ABD'li terörist ağlıyor

Afrin operasyonundan önce Türkiye'yi tehdit eden yabancı teröristlerin çoğu öldürülürken, kalanlar da YPG'li teröristlerle birlikte kaçıyor.

Haber Merkezi | 24.03.2018 - 11:31..
  1. Haberler
  2. İç Haber
Afrin'den kaçan ABD'li terörist ağlıyor

TSK ve ÖSO, Zeytin Dalı Harekatı kapsamında 18 Mart'ta Afrin ilçe merkezi ile ilçenin kuzeyi, doğusu ve batısındaki noktaların tümünü ele geçirdi.

Büyük kayıp veren terör örgütü de, zayiatın artmaması için ABD'nin gönderdiği silah ve mühimmatları bırakarak Afrin'den kaçtı.

"TÜRKİYE'Yİ KİMSE DURDURAMADI"

Kaçan teröristlerin arasında yer alan ABD vatandaşı Tolhildan Ciwan adlı terörist, "Türk savaş uçakları bomba yağdırdı. Rusya, ABD, NATO ve AB bunları görmesine rağmen sessiz kalarak destek verdi. Türkiye'yi kimse durduramadı. Bu büyük bir utançtır." sözleriyle teröristlere destek verilmemesine isyan etti. Kaynak Ensonhaber.com

TSK ve ÖSO tarafından 4 bine yakın terörist öldürülürken, YPG'ye destek için gelen yabancı uyruklu teröristler de öldürülenler listesine eklendi.

Afrin'den kaçan ABD'li terörist ağlıyor

Afrin'den kaçan ABD'li terörist ağlıyor

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
İlginizi Çekebilir
Hava Kuvvetleri Komutanlığında 672 personel açığa alındı
Hava Kuvvetleri Komutanlığında harekat, istihbarat ve hedeflerin belirlendiği merkezlerde görev yapan 672 muvazzaf asker geçici görevden uzaklaştırma kararıyla açığa alındı.
Miras sorgulama sayısı 2 milyon oldu
'e-Devlet' üzerinden mirasçılık belgesine yönelik bugüne kadar yapılan işlem sayısı 2 milyonu geçti.
Erzurum'da 502 kaçak göçmen yakalandı
Jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonda Afgan ve Pakistan uyruklu 502 kaçak göçmen yakalanarak geri gönderme merkezine teslim edildi. Kentte son 75 günde yakalanan kaçak sayısı 7 bini geçti.
Kırmızı listede aranan terörist öldürüldü
Türk Silahlı Kuvvetlerince terör örgütü PKK'nın Irak'ın kuzeyindeki kamplarına yönelik operasyonda, kırmızı listede aranan terörist öldürüldü.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Bolu antrenörü Şener'i kızdırdı

Bolu antrenörü Şener'i kızdırdı

111
Aydın Doğan'ın yeni bir iş planı yok

Aydın Doğan'ın yeni bir iş planı yok

32
Aksaray'da yolcu otobüsü devrildi: 4 ölü 37 yaralı

Aksaray'da yolcu otobüsü devrildi: 4 ölü 37 yaralı

30
İHA ve SİHA'ların Zeytin Dalı Harekatı performansı

İHA ve SİHA'ların Zeytin Dalı Harekatı performansı

41
Darbe girişimi sanıklarının yakınları 1 gaziyi darp etti

Darbe girişimi sanıklarının yakınları 1 gaziyi darp etti

50
15 günlük cezası vardı cezaevinde ölü bulundu

15 günlük cezası vardı cezaevinde ölü bulundu

58
Afrin'de 10 bin kişiye sıcak yemek çıkarılıyor

Afrin'de 10 bin kişiye sıcak yemek çıkarılıyor

17
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM