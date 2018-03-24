Afrin'den kaçan ABD'li terörist ağlıyor

TSK ve ÖSO, Zeytin Dalı Harekatı kapsamında 18 Mart'ta Afrin ilçe merkezi ile ilçenin kuzeyi, doğusu ve batısındaki noktaların tümünü ele geçirdi.

Büyük kayıp veren terör örgütü de, zayiatın artmaması için ABD'nin gönderdiği silah ve mühimmatları bırakarak Afrin'den kaçtı.

"TÜRKİYE'Yİ KİMSE DURDURAMADI"

Kaçan teröristlerin arasında yer alan ABD vatandaşı Tolhildan Ciwan adlı terörist, "Türk savaş uçakları bomba yağdırdı. Rusya, ABD, NATO ve AB bunları görmesine rağmen sessiz kalarak destek verdi. Türkiye'yi kimse durduramadı. Bu büyük bir utançtır." sözleriyle teröristlere destek verilmemesine isyan etti. Kaynak Ensonhaber.com

TSK ve ÖSO tarafından 4 bine yakın terörist öldürülürken, YPG'ye destek için gelen yabancı uyruklu teröristler de öldürülenler listesine eklendi.