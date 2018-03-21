Afrin'den kaçan İngiliz terörist

Kendisini evine bırakan polislere ateş eden kişi yakalandı

Akaryakıt fiyatlarının son yıllarda seyrettiği yükseliş trendi, LPG2li araçlara olan yönelimi de artırdı.

1 Hollanda Türkiye'yi kınamak istedi komik duruma düştü Avrupa ülkeleri başından beri Afrin'deki Zeytin Dalı Harekatı'na karşıydı. Hatta Hollanda Türkiye'ye karşı girişimde bulundu. Fakat AB ve NATO, Türkiye'nin karşısında duramadı. Hollanda rezil oldu.

2 Şehit ailesine icra takibi başlatan belediye özür diledi 2012'de şehit olan Kadir Dadaş'ın ailesine haciz davası başlatıldı. Olayın ortaya çıkması ve tepkilerin yükselmesi üzerine belediye avukatı Gülden Ağırman özür diledi.

3 ABD ve Suudi Arabistan İran'a karşı anlaştı Beyaz Saray'da görüşen ABD Başkanı Trump ve Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Salman, İran'a karşı ittifak yapma konusunda anlaştı

4 Deniz Bölükbaşı vefat etti Eski MHP Milletvekili, emekli büyükelçi Deniz Bölükbaşı, tedavi gördüğü hastanede 69 yaşında hayatını kaybetti.

5 Kayıp Malezya uçağının bulunduğu iddia edildi Kaybolduğu 7 Mart 2014 yılından itibaren bitmek bilmeyen komplo teorilerinin ortaya atılmasına neden olan Malezya Hava Yolları'na ait uçağın, uydu görüntülerine takıldığı iddia edildi.

6 Nevşin Mengü'nün 'kardeşime fazla güvendim' açıklaması Nevşin Mengü, kardeşinin 'Polis darbetti' iddialarını köşesinde ve sosyal medya hesabında paylaşarak eleştirmişti. Bu iddiaların yalan çıkmasının ardından açıklama yaptı: Gazetecilik hatası yaptım.