taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
117.190
USD
3,9286
EURO
4,8291
ALTIN
166,41
PETR
67,5300

Afrin'den kaçan İngiliz terörist

Terör örgütü YPG/PKK’ya katılan İngiliz Jamie Janson, Afrin'de ölen arkadaşlarına ağlıyor.

Haber Merkezi | 21.03.2018 - 11:32..
  1. Haberler
  2. Gündem
Afrin'den kaçan İngiliz terörist

TSK ve ÖSO'nun, Afrin'deki teröristleri temizlemek için başlattığı operasyonda, İngiliz kadın terörist Anna Campbell öldürülmüştü.

8 İNGİLİZ EX OLDU

15 Mart tarihinde öldürülen Anna Campbell, terör örgütü saflarında öldürülen 8. İngiliz vatandaşı ve ilk kadın terörist olmuştu.

İNGİLİZ JANSON KAÇTI

TSK ve ÖSO'nun kuşattığı Afrin'den kaçan teröristlerin arasında olan İngiliz Jamie Janson da ölen arkadaşlarının anısına bir video çekti.

400'den fazla teröristin gömüldüğü mezarlığın önünde konuşan Jamie Janson intikam yemini ederken, görüntünün çekildiği bölge de teröristlerden tamamen temizlendi. Haberi al ama kaynak vermeyi unutma!!! Ensonhaber.com

Afrin'den kaçan İngiliz terörist

Afrin'de yüzlerce YPG'li teröristin olduğu mezarlık

Afrin'den kaçan İngiliz terörist

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
İlginizi Çekebilir
ÖSO Afrin'de YPG/PKK cephanesi buldu
ÖSO'nun Afrin merkezinin yakınındaki Mestura köyünde yaptığı aramada teröristlere ait çok sayıda füze ve el yapımı patlayıcı ele geçirildi.
Mehmetçik Afrin’de teröristlere ait sığınakları imha ediyor
Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Afrin’i teröristlerden arındıran TSK, ilçe merkezinde terör örgütü üyelerince kullanılan sığınak ve silah depolarını arama çalışmalarına devam ediyor.
Recep Akdağ'dan gündeme ilişkin açıklamalar
Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ, Habertürk'te Alican Türkoğlu'nun sorularını yanıtladı.
Afrin merkezindeki ailelere insani yardım
İHH İnsani Yardım Vakfı, Zeytin Dalı Harekatı kapsamında PYD/PKK'dan temizlenen Afrin kent merkezindeki Mahmudiye Mahallesi'nde 2 bin aileye ekmek, konserve, makarna ve su yardımı yaptı.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Hollanda Türkiye'yi kınamak istedi komik duruma düştü

Hollanda Türkiye'yi kınamak istedi komik duruma düştü

80
Şehit ailesine icra takibi başlatan belediye özür diledi

Şehit ailesine icra takibi başlatan belediye özür diledi

100
Deniz Bölükbaşı vefat etti

Deniz Bölükbaşı vefat etti

42
ABD ve Suudi Arabistan İran'a karşı anlaştı

ABD ve Suudi Arabistan İran'a karşı anlaştı

91
Kayıp Malezya uçağının bulunduğu iddia edildi

Kayıp Malezya uçağının bulunduğu iddia edildi

29
Nevşin Mengü'nün 'kardeşime fazla güvendim' açıklaması

Nevşin Mengü'nün 'kardeşime fazla güvendim' açıklaması

95
ABD'nin Orta Doğu'daki silah kanunu

ABD'nin Orta Doğu'daki silah kanunu

30
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM