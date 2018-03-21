Afrin'den kaçan teröristlerin tuzakladığı patlayıcılar

Zeytin Dalı Harekatı kapsamında teröristlerden temizlenen belde ve köylerde temizlik çalışması yapan güvenlik güçlerinin ele geçirdiği malzemeler ve sivillerin yaşadıkları terör örgütünün kirli yüzünü gözler önüne seriyor.
OYUNCAKLARA TUZAKLAMIŞLAR
Arama tarama faaliyeti yapan güvenlik güçleri, yüzlerce tuzaklanmış el yapımı patlayıcı ele geçirdi. Özellikle çocuk oyuncaklarına tuzaklanan patlayıcılar dikkat çekti.
SAT KOMANDOLARI KONTROL EDİYOR
Güvenlik güçlerinin dikkati sonucu belirlenen patlayıcılar imha edildi. Tuzaklanmış patlayıcıların tespit edildiği binalara karşı köye dönen sivillerin uyarılırken, SAT komandoları da bölgede kontrol edilmedik yer bırakmıyor.
İşte o tuzaklardan bazıları;