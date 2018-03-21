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Afrin'den kaçan teröristlerin tuzakladığı patlayıcılar

TSK ve ÖSO, Afrin’de teröristler tarafından tuzaklanan çok sayıda patlayıcının temizlenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Haber Merkezi | 21.03.2018 - 09:37..
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Afrin'den kaçan teröristlerin tuzakladığı patlayıcılar

Zeytin Dalı Harekatı kapsamında teröristlerden temizlenen belde ve köylerde temizlik çalışması yapan güvenlik güçlerinin ele geçirdiği malzemeler ve sivillerin yaşadıkları terör örgütünün kirli yüzünü gözler önüne seriyor.

OYUNCAKLARA TUZAKLAMIŞLAR

Arama tarama faaliyeti yapan güvenlik güçleri, yüzlerce tuzaklanmış el yapımı patlayıcı ele geçirdi. Özellikle çocuk oyuncaklarına tuzaklanan patlayıcılar dikkat çekti.

Afrin'den kaçan teröristlerin tuzakladığı patlayıcılar

SAT KOMANDOLARI KONTROL EDİYOR

Güvenlik güçlerinin dikkati sonucu belirlenen patlayıcılar imha edildi. Tuzaklanmış patlayıcıların tespit edildiği binalara karşı köye dönen sivillerin uyarılırken, SAT komandoları da bölgede kontrol edilmedik yer bırakmıyor.

Afrin'den kaçan teröristlerin tuzakladığı patlayıcılar

İşte o tuzaklardan bazıları;

Afrin'den kaçan teröristlerin tuzakladığı patlayıcılar

Afrin'den kaçan teröristlerin tuzakladığı patlayıcılar

Afrin'den kaçan teröristlerin tuzakladığı patlayıcılar

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