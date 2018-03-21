Afrin'den kaçan teröristlerin tuzakladığı patlayıcılar

İsrail ordusu, 2007 yılında Suriye'de şüpheli bir şekilde bombalanan El Kibar nükleer santralinin kendileri tarafından vurulduğunu kabul etti.

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Otizmli çocuklar bağımsız olmak için nasıl yetiştirilir

11 yaşındaki otizmli Nuh’un annesi ve Nuh’un Gemisi Çocuk Terapi ve Aile Danışmanlığı Merkezi’nin kurucusu Mine Nişlioğlu, otizmli çocuğu olan ebeveynlere bağımsız çocuklar yetiştirebilme için önerilerde bulundu.