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Afrin'den kaçışlar hızlandı

Zeytin Dalı Harekatı'nda Afrin'in merkezine son 2 km kalmışken, siviller için açılan koridorlardan kaçışlar sürüyor.

DHA | 12.03.2018 - 10:48..
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Afrin'den kaçışlar hızlandı

Zeytin Dalı Harekatı 51. gününde tüm hızıyla sürüyor. Son olarak Cinderes'in kuzeyindeki 4 köy de alındı. Afrin'in merkezine ise kuzey cephesinden 2 km kaldı.

KAÇIYORLAR

TSK ve ÖSO'nun teröristlere yönelik meskun mahal operasyonunun gerçekleştirileceği Afrin'in merkezinden siviller ve aralarına karışan bazı PKK'lı teröristler kaçıyor.

Afrin'de yaşayan sivillerin, yanlarına aldıkları bazı eşyayla, Afrin'in güneyindeki ve rejim kontrolünde olan Nubul ve Zehra bölgelerine gittikleri belirtildi. Uzun araç konvoyu oluşan bölgeden ayrılan sivillerin bazılarının rejim kontrolündeki bölgelere yerleştikleri, bazılarının ise iç kesimlerdeki Münbiç tarafına devam ettikleri aktarıldı.

KALANLAR HENDEK KAZIYOR

Bölgeden gelen görüntülerde, kaçan Afrinlilerin araçları görülüyor. Kalan teröristlerin ise sivil kıyafetlerle hendekler kazmaya devam ettiği biliniyor.

Afrin'den kaçışlar hızlandı

Afrin'den kaçışlar hızlandı

Afrin'den kaçışlar hızlandı

Afrin'den kaçışlar hızlandı

Afrin'den kaçışlar hızlandı

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