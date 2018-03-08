taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
116.567
USD
3,8278
EURO
4,7185
ALTIN
162,57
PETR
63,8900

Afrin'e giden yolda Kuzey kilidi açıldı

TSK ve Özgür Suriye Ordusu güçlerinin denetimine giren bölgedeki Kefer Cenne köyünde terör örgütü PYD/PKK'nın eğitim kampı da jetlerle vuruldu.

DHA | 08.03.2018 - 19:53..
  1. Haberler
  2. Gündem
Afrin'e giden yolda Kuzey kilidi açıldı

Zeytin Dalı Harekatı kapsamında ÖSO güçleri ile ilerleyen TSK birlikleri, aradan geçen 48 günlük süreçte bugün Cinderes’in de ele geçirmesiyle 5’i belde merkezi olmak üzere, 150’nin üzerinde bölgede denetimi sağladı.

AFRİN DÜŞTÜ DÜŞECEK

Doğu ve batı cephelerinde ilerleme sağlanırken, kuzey hattı oluşturan ve Afrin’e ulaşımı sağlayan karayolunun bulunduğu bölgede de son günlerde hareketlilik başladı.

Bir haftalık süreçte TSK ve ÖSO güçlerinin hava ve kara ateş destek vasıtalarından yararlanarak yürüttüğü operasyonda, Afrin kuzeyindeki Bafelyun tepesi ve köyü ile Şeran beldesi, Kefer Cenne, Katme ve Meşale köyleri ile alt birimlerinde kontrol sağlandı.

Afrin'e giden yolda Kuzey kilidi açıldı

Terör örgütü PYD/PKK’nın Afrin’in Azez ve Halep ile bağlantısını sağlayan karayolunun da bulunduğu bölgedeki direnişi, TSK ve ÖSO güçleri tarafından böylece kırılmış oldu.

TERÖRİSTLERİN EĞİTİM KAMPI VURULDU

Kritik öneme sahip noktalardan biri olan Kefer Cenne köyü içerisinde terör örgütü PYD/PKK’nın eğitim kampı da TSK ve ÖSO tarafından ele geçirildi. Harekât kapsamında TSK ve ÖSO güçlerine saldırıların yapıldığı kamp, jetler tarafından da havadan vuruldu.

Afrin'e giden yolda Kuzey kilidi açıldı

TERÖRİSTLER ÇEMBERE ALINDI

Hava bombardımanında teröristlerin eğitildiği kampın imha olduğu ve buradaki çok sayıda aracın da demir yığınına döndüğü görüldü. Teröristlerin her türlü eğitimi gördüğü kampta yapılan incelemede, terör örgütünün tüneller kazdığı, aynı zamanda kurduğu atölyeler ile militanların kıyafetlerini de diktiği belirlendi.

Afrin'e giden yolda Kuzey kilidi açıldı

Depolarda yüzlerce ayakkabı ve kıyafet ele geçirilirken, kampta, terör örgütüne ait çok sayıda mühimmata da el konuldu. Teröristlerce eğitim amaçlı ve mühimmat deposu olarak kullandığı kampta, geçmiş dönemde, gözlemci olarak Afrin’e gelen Rus askerlerinin de konakladığı öğrenildi.

Afrin'e giden yolda Kuzey kilidi açıldı



Afrin'e giden yolda Kuzey kilidi açıldı



Afrin'e giden yolda Kuzey kilidi açıldı

Afrin'e giden yolda Kuzey kilidi açıldı

Afrin'e giden yolda Kuzey kilidi açıldı

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
İlginizi Çekebilir
Seçim ittifakı Anayasa Komisyonu'ndan geçti
AK Parti ile MHP'nin hazırladığı ve TBMM Başkanlığı'na sunduğu seçim ittifakı kanun teklifi Genel Kurul'a geliyor.
Hanım Büşra Erdal, 6 yıl hapis cezasına çarptırıldı
FETÖ'nün yayın organı Zaman gazetesinin muhabirlerinden Hanım Büşra Erdal'a 6 yıl 3 hapis cezası verildi.
FETÖ'nün medya yapılanması davasında karar
Ulusal Parti Genel Başkanı Gökçe Fırat Çulhaoğlu, FETÖ üyeliği suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası aldı.
Bülent Tezcan: CHP iktidar olacak
CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Bülent Tezcan, CHP Genel Merkezi'nde düzenlenen basın toplantısında "CHP seçime girecek ve iktidar olacak" dedi.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Veliaht Selman Sisi'ye namaz kıldırdı

Veliaht Selman Sisi'ye namaz kıldırdı

335
Şehit annesine hakaret eden şoföre şartlı tahliye

Şehit annesine hakaret eden şoföre şartlı tahliye

223
Cinderes'te YPG'li keskin nişancının vurulma anı

Cinderes'te YPG'li keskin nişancının vurulma anı

63
Irak kalkanı harekatı geliyor

Irak kalkanı harekatı geliyor

216
ÇNRA mühimmatı Afrin'de kullanılacak

ÇNRA mühimmatı Afrin'de kullanılacak

96
TSK/ÖSO CİNDERES'E GİRDİ

TSK/ÖSO CİNDERES'E GİRDİ

179
A&G'nin Cumhur İttifakı araştırması

A&G'nin Cumhur İttifakı araştırması

140
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM