Afrin'e giden yolda Kuzey kilidi açıldı

Zeytin Dalı Harekatı kapsamında ÖSO güçleri ile ilerleyen TSK birlikleri, aradan geçen 48 günlük süreçte bugün Cinderes’in de ele geçirmesiyle 5’i belde merkezi olmak üzere, 150’nin üzerinde bölgede denetimi sağladı.

AFRİN DÜŞTÜ DÜŞECEK

Doğu ve batı cephelerinde ilerleme sağlanırken, kuzey hattı oluşturan ve Afrin’e ulaşımı sağlayan karayolunun bulunduğu bölgede de son günlerde hareketlilik başladı.

Bir haftalık süreçte TSK ve ÖSO güçlerinin hava ve kara ateş destek vasıtalarından yararlanarak yürüttüğü operasyonda, Afrin kuzeyindeki Bafelyun tepesi ve köyü ile Şeran beldesi, Kefer Cenne, Katme ve Meşale köyleri ile alt birimlerinde kontrol sağlandı.

Terör örgütü PYD/PKK’nın Afrin’in Azez ve Halep ile bağlantısını sağlayan karayolunun da bulunduğu bölgedeki direnişi, TSK ve ÖSO güçleri tarafından böylece kırılmış oldu.

TERÖRİSTLERİN EĞİTİM KAMPI VURULDU

Kritik öneme sahip noktalardan biri olan Kefer Cenne köyü içerisinde terör örgütü PYD/PKK’nın eğitim kampı da TSK ve ÖSO tarafından ele geçirildi. Harekât kapsamında TSK ve ÖSO güçlerine saldırıların yapıldığı kamp, jetler tarafından da havadan vuruldu.

TERÖRİSTLER ÇEMBERE ALINDI

Hava bombardımanında teröristlerin eğitildiği kampın imha olduğu ve buradaki çok sayıda aracın da demir yığınına döndüğü görüldü. Teröristlerin her türlü eğitimi gördüğü kampta yapılan incelemede, terör örgütünün tüneller kazdığı, aynı zamanda kurduğu atölyeler ile militanların kıyafetlerini de diktiği belirlendi.

Depolarda yüzlerce ayakkabı ve kıyafet ele geçirilirken, kampta, terör örgütüne ait çok sayıda mühimmata da el konuldu. Teröristlerce eğitim amaçlı ve mühimmat deposu olarak kullandığı kampta, geçmiş dönemde, gözlemci olarak Afrin’e gelen Rus askerlerinin de konakladığı öğrenildi.