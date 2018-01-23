taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
117.809
USD
3,7942
EURO
4,6483
ALTIN
163,12
PETR
69,2700

Afrin'e sessiz kalan Gupse Özay Alaska'ya ağlıyor

Zeytin Dalı Harekatı; ağzından barış kelimesini düşürmeyip sırtını teröre dayayanları rahatsız etti. Bazı ünlüler ise harekatla ilgili sessizliğe gömüldü.

Haber Merkezi | 23.01.2018 - 15:09..
  1. Haberler
  2. Gündem

Türk Silahlı Kuvvetleri, Türkiye'nin sınırlarını teröristlerden temizlemek için Zeytin Dalı Harekatı'nı başlattı.

Bölgeye barış götürerek, huzur ve güvenlik ortamının sağlanması için elinden geleni yapan Mehmetçik, canını ortaya koymaya devam ediyor.

ZEYTİN DALI HAREKATI'NA SESSİZ

Türkiye'nin gündeminde kahramanlarımız varken açıklama yapmayan ünlülerden biri ise Gupse Özay oldu.

ALASKA'YA AĞLIYOR

Özay, Mehmetçik'in mücadelesine sessiz kalırken Alaska'da meydana gelen 8 büyüklüğündeki depreme tepkisini dile getirdi.

Afrin'e sessiz kalan Gupse Özay Alaska'ya ağlıyor

Afrin'e sessiz kalan Gupse Özay Alaska'ya ağlıyor

YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Zeytin Dalı Harekatı'nın ilk şehidinin vasiyeti

Zeytin Dalı Harekatı'nın ilk şehidinin vasiyeti

277
Cumhurbaşkanı Erdoğan askeri yetkililerden bilgi aldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan askeri yetkililerden bilgi aldı

110
3 teröristin vurulduğu an kamerada

3 teröristin vurulduğu an kamerada

263
Mehmetçik Burseya Dağı'nı teröristlerden temizledi

Mehmetçik Burseya Dağı'nı teröristlerden temizledi

162
Alain Delon: Benden sonra köpeğimi uyutun

Alain Delon: Benden sonra köpeğimi uyutun

37
Salih Müslim: Bizi kurtarın

Salih Müslim: Bizi kurtarın

246
Afrin'in şehidi Musa Özalkan'a son görev

Afrin'in şehidi Musa Özalkan'a son görev

92
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM