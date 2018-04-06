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Hassa'da inşa edilen namazgah açıldı

Terörden arındırılan Suriye’nin Afrin ilçesine sıfır noktadaki Hassa ilçesinde inşa edilen Süleyman Şah Namazgahı'nda şükür namazı kılındı.

İHA | 06.04.2018 - 13:42..
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Hassa'da inşa edilen namazgah açıldı

Suriye’nin kuzeyinde Türk Silahlı Kuvvetleri ve Özgür Suriye Ordusu’nun terör örgütlerine yönelik operasyonları tüm hızıyla devam ederken, Kocaeli Darıca Belediyesi ve Hatay Hassa Belediyesi işbirliği ile bir Osmanlı geleneği olan Süleyman Şah Namazgahı hayata geçirildi.

Hassa'da inşa edilen namazgah açıldı

Daha önce vatandaşların yağmur duasına çıktığı alan olduğu belirtilen 120 metrekarelik alan üzerine kurulan namazgahın yapımı, 5 günde tamamlandı.

MEHMETÇİK'İN BAŞARISI İÇİN NAMAZ KILINDI

Namazgahta kılınan Cuma namazı sonrasında Zeytin Dalı Harekatı'nda elde edilen başarı için bir de şükür namazı kılındı.

NAMAZGAHA ZEYTİN DALLARI DİKİLECEK

Namazgahın etrafına, Afrin Harekatı'nda kaybedilen şehitler için zeytin dalları dikileceği öğrenildi.

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