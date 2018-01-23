Afrin'e zırh delici toplar yağdı

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Suriye'nin Afrin kentindeki PYD-YPG/PKK ve DEAŞ'lı teröristlere yönelik gerçekleştirdiği 'Zeytin Dalı Harekatı', 4'üncü gününde devam ediyor.

'ZIRH DELİCİ TOPLAR' KULLANILDI

Hassa sınırının sıfır noktasına konuşlanan Türk tankları, terör örgütü mevzilerini 'zırh delici toplar' ile vurdu.

Çok sayıda tank ise cephane, yakıt ve askeri malzeme ikmali için geri döndü.

Sınır karakoluna yakın yerde, sabah saatlerinde, konuşlanan 'M60T' tanklarının yanında, çok sayıda kullanılmış 'zırh delici' top mermisi görüldü.