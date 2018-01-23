taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
118.072
USD
3,7886
EURO
4,6404
ALTIN
162,79
PETR
69,4300

Afrin'e zırh delici toplar yağdı

Özgür Suriye Ordusu güçleriyle Afrin'e ilerleyen TSK birlikleri, terör örgütü mevzilerini 'zırh delici' toplarla vurdu.

DHA | 23.01.2018 - 13:35..
  1. Haberler
  2. İç Haber

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Suriye'nin Afrin kentindeki PYD-YPG/PKK ve DEAŞ'lı teröristlere yönelik gerçekleştirdiği 'Zeytin Dalı Harekatı', 4'üncü gününde devam ediyor.

'ZIRH DELİCİ TOPLAR' KULLANILDI

Hassa sınırının sıfır noktasına konuşlanan Türk tankları, terör örgütü mevzilerini 'zırh delici toplar' ile vurdu.

Afrin'e zırh delici toplar yağdı

Çok sayıda tank ise cephane, yakıt ve askeri malzeme ikmali için geri döndü.

Sınır karakoluna yakın yerde, sabah saatlerinde, konuşlanan 'M60T' tanklarının yanında, çok sayıda kullanılmış 'zırh delici' top mermisi görüldü.

Afrin'e zırh delici toplar yağdı

Afrin'e zırh delici toplar yağdı

YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Zeytin Dalı Harekatı'nın ilk şehidinin vasiyeti

Zeytin Dalı Harekatı'nın ilk şehidinin vasiyeti

262
Cumhurbaşkanı Erdoğan askeri yetkililerden bilgi aldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan askeri yetkililerden bilgi aldı

106
3 teröristin vurulduğu an kamerada

3 teröristin vurulduğu an kamerada

232
Alain Delon: Benden sonra köpeğimi uyutun

Alain Delon: Benden sonra köpeğimi uyutun

34
Salih Müslim: Bizi kurtarın

Salih Müslim: Bizi kurtarın

218
İngiltere'den Zeytin Dalı Harekatı'na destek

İngiltere'den Zeytin Dalı Harekatı'na destek

146
Türkiye Ermenileri Patrikliği'nden Afrin mesajı

Türkiye Ermenileri Patrikliği'nden Afrin mesajı

186
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM