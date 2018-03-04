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Afrin'e zırhlı iş makinesi desteği

Zeytin Dalı harekatı kapsamında sınır hattında da askeri hareketliliğin sürdüğü bölgelere çok sayıda zırhlı iş makinesi sevk edildi.

AA | 04.03.2018 - 21:15..
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Afrin'e zırhlı iş makinesi desteği

Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Suriye'nin Afrin bölgesinde belirlenen terör hedefleri ateş altına alındı.

HAVADAN UÇAKLAR, KARADAN TANKLAR VURUYOR

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Kilis-Hatay hattının Suriye kesimindeki Raco Dağı bölgesinde tespit edilen terör örgütlerine ait hedefler, havadan savaş uçakları, karadan da fırtına obüsleri ve tanklarla vuruluyor.

KEPÇELER AFRİN YOLUNDA

Sınır köylerinden çatışma ve şiddetli patlama sesleri duyulurken bölgeden dumanlar yükseliyor. Öte yandan, sınır hattında askeri hareketliliğin sürdüğü bölgeye, çok sayıda zırhlı iş makinesi sevk edildi.

Afrin'e zırhlı iş makinesi desteği

Afrin'e zırhlı iş makinesi desteği

Afrin'e zırhlı iş makinesi desteği

Afrin'e zırhlı iş makinesi desteği

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